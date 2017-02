Michelle Martin opnieuw voor de rechter

Michelle Martin moet mogelijk opnieuw voor de rechtbank verschijnen. Het onderzoek naar de klacht met burgerlijke partijstelling die Jean Lambrecks en zijn zoon Leendert, de vader en broer van de vermoorde Eefje, tegen de ex van kindermoordenaar Marc Dutroux hebben ingediend, is afgerond. Dat schrijft Het Belang van Limburg woensdag.

Op 9 maart buigt de raadkamer van Namen zich over de zaak. Het onderzoek draait rond bedrieglijk onvermogen: Martin verwierp in 2001 de nalatenschap van haar moeder. Zo zorgde zij ervoor dat het vermogen niet naar de slachtoffers kon gaan, maar wel naar haar eigen kinderen. Ze organiseerde zelf haar onvermogen, een misdrijf waarop tot twee jaar cel en een boete van 12.500 euro staat.

In februari 2013 diende Leendert Lambrecks een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen Michelle Martin. Hij ging daarmee nog een stap verder dan zijn vader Jean, die net voor de vrijlating van Martin in augustus 2012 al een gewone klacht had ingediend bij het parket van Brussel. Maar in de zomer van 2013 stapte ook Jean naar de onderzoeksrechter om een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen.

Met hun klachten zetten vader en zoon Lambrecks zelf een gerechtelijk onderzoek op gang. Zij moesten daarvoor een borgsom (tussen de 150 en 750 euro) betalen. Die som krijgen ze terug als er later een veroordeling volgt.