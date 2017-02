Stoffel Vandoorne staat te popelen om aan zijn allereerste volledige F1-seizoen te beginnen. Wat Vandoorne betreft mag het seizoen onmiddellijk beginnen.

Het is echter nog anderhalve maand wachten op de eerste race van het nieuwe seizoen, die vindt immers plaats op 26 maart in Melbourne. Een leuk verjaardagscadeau trouwens voor Vandoorne, die op 26 maart ook zijn verjaardag viert.

Vandoorne heeft in de aanloop naar het nieuwe F1-seizoen een erg drukke kalender. Desondanks maakte hij met veel plezier even tijd om naar België te komen voor de voorstelling van de rijders van het RACB National Team. Daar stond hij ook de pers te woord en gaf hij zijn visie over onder meer de nieuwe F1-bolides, die een stuk sneller zullen zijn dan de wagens van vorig seizoen.

"Ik heb alleen nog maar getest in de simulator, maar het is nu al duidelijk dat het een stuk sneller zal gaan dan de voorbije jaren," zei Vandoorne tegenover 'Sporza'.

Volgende week vrijdag stelt McLaren haar nieuwe wagen aan het grote publiek voor. De nieuwe wagen, die naar de naam MCL32 zal luisteren, moet het McLaren F1 team opnieuw een grote stap vooruit laten zetten.

"De voorbije jaren waren moeilijk voor McLaren, maar toch heeft het team ook veel progressie gemaakt," aldus Vandoorne. "Hopelijk kunnen we starten met goeie tests in Barcelona. Dat zal veel duidelijk maken."

Vooral de fysieke voorbereiding op het nieuwe F1-seizoen is anders dan de voorbije jaren. Ook Stoffel Vandoorne trainde de voorbije maanden intensief, onder meer op het Canarische eiland Lanzarote.

"Ik heb veel gesport om fit te blijven. Dat is de enige manier, want rijden mag ik niet," aldus Vandoorne. "Door de veranderingen in het reglement zal het wel lastiger worden voor de rijders. Toch zie ik geen probleem. Ik heb een goeie voorbereiding gehad. Voor mij mag het seizoen nu beginnen."

Vandoorne is er overduidelijk helemaal klaar voor. Nu nog hopen op een snelle wagen ...

