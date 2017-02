‘Tweestatenoplossing geen doel op zich voor VS, als er maar vrede komt’

De Verenigde Staten houden niet meer halsstarrig vast aan een tweestatenoplossing voor het conflict tussen Israël en Palestina. Dat zei een verantwoordelijke van het Witte Huis dinsdag. Die uitspraak betekent dat de VS het geweer van schouder verandert in de diplomatieke benadering van het probleem en ligt in lijn met eerdere uitspraken van Donald Trump over de Palestijnse gebieden.

Het doel mag niet de tweestatenoplossing op zich zijn. De focus moet liggen op het bereiken van vrede, zegt de verantwoordelijke die anoniem wenst te blijven aan de vooravond van een eerste ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Trump en Netanyahu ontmoeten elkaar woensdag voor het eerst persoonlijk sinds de eedaflegging van de Amerikaanse president. Foto: AP

‘Een tweestatenoplossing die geen vrede brengt, is geen doel dat iemand wil bereiken. Vrede is het doel, of die nu komt in de vorm van een tweestatenoplossing of iets anders. Wij zullen niet bepalen hoe die vrede eruit ziet, maar gaan hen daarbij helpen’, klinkt het.

Deze uitspraken betekenen dat de VS voor het eerst in meer dan een halve eeuw niet langer exclusief de tweestatenoplossing verdedigen. Alle voorgangers van Trump waren voorstanders van een tweestatenoplossing om vrede in de explosieve regio te bekomen.

Jeruzalem

Het is niet voor het eerst dat Trump en zijn entourage er een andere visie omtrent de Palestijnse gebieden op nahouden dan de vorige Amerikaanse presidenten. Zo gaf Trump te kennen ‘ernstig te overwegen’ om de Amerikaanse ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen.

Over de Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied zei het Witte Huis begin deze maand dat de bouw van nieuwe woningen op Palestijns grondgebied ‘mogelijk niet bevorderlijk is’ voor het Israëlisch-Palestijnse vredesproces.