Pocognoli en Brighton verzuimen leidersplaats te nemen in Championship

In de Engelse tweede klasse werd dinsdagavond de 32e speeldag afgewerkt. Julien De Sart scoorde voor Derby, terwijl Sébastien Pocognoli en Brighton het nalieten de leidersplaats over te nemen van Newcastle United, waar Matz Sels opnieuw niet in de selectie zat.

Bij Brighton & Hove Albion stond Sebastien Pocognoli de hele wedstrijd op de linksachter. Brighton keek in eigen huis snel tegen een achterstand aan nadat Luke Chambers Ipswich Town al na 9 minuten op voorsprong trapte. Op het halfuur kwam de thuisploeg vanop de stip via Tomer Hemed (ex-Standard) op gelijke hoogte, meteen ook de eindstand. Brighton blijft zo tweede in de Championship, op één punt van leider Newcastle.

Fulham, met Odoi de hele wedstrijd op de rechtsachter, versloeg Nottingham Forrest in eigen huis met 3-2. De bezoekers kwamen via Pajtim Kasami (2e) al snel op voorsprong, maar via Tom Cairney (30e) en Lucas Piazon (33e) boog Fulham de achterstand in drie minuten om in een voorsprong. Nottingham kwam nog langs zij via Brereton (47e) maar een owngoal van Jack Hobbs (72e) schonk de thuisploeg de drie punten.

Derby County verloor in eigen huis met 3-4 van Cardiff. Julien de Sart bracht de thuisploeg na zeven minuten nochtans op voorsprong. Darren Bent (17e) verdubbelde even later die voorsprong. Cardif ging via Kadeem Harris (41e en 47e) en Craig Noone (57e) op en over Derby Couny. Darren Bent (74e) zorgde met zijn tweede van de avond voor de gelijkmaker, maar Joe Ralls (90e) schonk de bezoekers vanop de stip in extremis de overwinning.