Heel Vlaanderen leert piano spelen

Vlaanderen gaat massaal naar de academie, zoals blijkt uit nieuwe cijfers van de Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten. In 2005 schreven zich iets meer dan 160.000 leerlingen in om dans, muziek, woord of beeldende kunst te volgen. Dat aantal bleef stijgen tot het recordaantal van 2016: 177.798.

Driekwart is jonger dan achttien jaar. Niet onlogisch, zegt socioloog Ignace Glorieux (VUB). ‘Ouders vrezen de verveling, de televisie, de computer, en sturen hun kinderen daarom naar de muziekschool of de tekenacademie. Dat stimuleert niet alleen iemands persoonlijke en algemene ontwikkeling, maar verstevigt ook diens capaciteiten in het klassieke onderwijs. Misschien ook niet onbelangrijk: al die tijd op de academie moeten ouderen niet zelf voor de jongeren zorgen.’

Volwassenen maken een kwart van het aantal studenten uit. ‘Meestal gaat het om ietwat oudere mensen met opnieuw wat tijd voor zichzelf, of om mensen zonder kinderen’, aldus Glorieux. ‘Maar ondanks de initiële ijver haken na verloop van tijd veel van die deelnemers af. Een instrument leren bemeesteren, vergt discipline – je moet oefenen en de lessen volgen – en het levert niet meteen resultaten op, wat kan ontmoedigen.’

Dat verklaart misschien ten dele waarom Vlaanderen massaal voor piano en gitaar kiest, respectievelijk 20.135 en 11.612 leerlingen. ‘Met die instrumenten kun je zonder veel oefenen snel resultaat boeken, wat niet het geval is bij viool of trompet’, zegt Filip Demeyere, directeur van de Academie voor Muziek, Woord en Dans in Aalter.