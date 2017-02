Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) laat op Twitter weten dat hij uit de Adviesraad van Telenet stapt na de heisa over zijn vergoeding daar. 'Poenschepper? Ik niet.'

Gents oppositielid Siegfried Bracke nam de socialisten zwaar onder vuur voor de Publipart-affaire, maar kreeg zelf het verwijt dat hij niet transparant was over zijn vergoeding bij Telenet.

Karin Temmerman (SP.A) noemt Siegfried Bracke hypocriet. 'Transparantie voor iedereen, behalve voor u', zei ze op de gemeenteraadszitting over de zaak. Ook burgemeester Daniel Termont was niet te spreken over het pleidooi van Bracke. Hij zei dat Telenet hem ook had gevraagd. 'Ik heb het niet gedaan omdat ik het deontologisch niet correct vond. Telenet staat in rechtstreekse concurrentie met Proximus, een bedrijf waar de overheid in participeert. (...) U verdient daar volgens De Tijd 12.000 vast en 2.000 per advies. 12.000 forfait. Dus zonder vergaderingen. U doet wat u ons verwijt!'

Op Twitter deelde Siegfried Bracke daarop mee dat hij uit de adviesraad van Telenet stapt. 'Poenschepper? Ik niet.'

Dienstmededeling.

Ik vertrek uit Telenet Adviesraad. Poenschepper? Ik niet. Maar hoeft niet meer voor mij. Geen punt. Punt. — Siegfried Bracke (@sthbracke) February 14, 2017

Bracke wou niet zeggen hoeveel hij van Telenet ontvangt voor advies. Dat gaat niet over publiek geld, zei hij. Kamerlid Peter Vanvelthoven (SP.A) had daar geen probleem mee. ‘Een vaste vergoeding van 12.000 euro per jaar plus een aantal keren per jaar 2.000 euro per vergadering’, zei Vanvelthoven die er intussen is uitgestapt.

De adviesraad van Telenet is geen officieel orgaan. Enkele keren per jaar consulteert Telenet een aantal mensen afzonderlijk. 'Sinds vorig jaar worden consultants als Bracke enkel geraadpleegd wanneer men dat nodig acht', stelde een woordvoerder van het bedrijf aan Knack. Of de vergoedingen voor consultants op dit moment hoger of lager liggen wou Telenet niet kwijt.