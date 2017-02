Man na 38 jaar veroordeeld voor moord op 6-jarige jongen

In New York is een man veroordeeld voor de moord op een jongetje in 1979. Toen hij destijds voor het eerst alleen naar de halte van de schoolbus mocht lopen, verdween de toen zesjarige Etan Patz. Hij is nooit teruggevonden.

Bijna 40 jaar na de verdwijning van de Etan Patz in New York is Pedro Hernandez schuldig bevonden aan moord. Een jury achtte het dinsdag in een rechtbank in New York als bewezen dat de vandaag 56-jarige Hernandez de toen 6 jaar oude jongen in een kelder had gelokt en hem heeft vermoord.

25 mei 1979

De kleine Etan ging op 25 mei 1979 dag voor het eerst alleen de bus naar school nemen, dat getuigde zijn moeder in de rechtbank. Het was een hectische ochtend en Etan wou zelfstandiger zijn. De halte lag amper op twee huizenblokken van zijn thuis in de wijk Soho, Manhattan. Zijn moeder zag er die dag geen graten in om hem alleen op pad te sturen. Hij kwam nooit toe op school.

De verdwijning werd heel snel ‘onrustwekkend’ en hield de stad, en bijgevolg de hele natie, in een mum van tijd in haar greep. New York werd volgeplakt met posters en zelfs de lichtreclame op Times Square toonde zijn beeltenis. Ook op de journaals en voorpagina's van de alle kranten stond blonde jongen met als boodschap ‘Missing’ en later ‘Still Missing’.

Het was ook de eerste keer dat een vermist kind op de zijkant van melkdozen gedrukt werd. Tevergeefs helaas, want hij werd nooit teruggevonden. Pas in 2001 werd Etan officieel doodverklaard.

Gewurgd met een plastic zak

Hernandez werkte in een kruidenier niet ver van de betreffende bushalte. Een zwakzinnige schoolverlater van amper 18 jaar oud op dat moment.

Hij kwam pas in 2012 in beeld als verdachte nadat een zwager aan de politie had verteld dat Hernandez tientallen jaren eerder gezegd had dat hij een kind had vermoord. Tijdens een verhoor in 2012 gaf Hernandez toe de kleine Etan die dag naar de kelder van de winkel had gelokt met een frisdrankje. Daar wurgde hij het kind en stak hij het levenloze lichaam in een plastic zak en kartonnen doos om het niet veel verder te dumpen in een vuilnisbak.

Later trok hij die verklaring terug in. Zijn advocaat, Harvey Fishbein, claimde dat de bekentenis hem met geweld was onttrokken en dat de andere getuigenissen in deze zaak te oud en onbetrouwbaar waren. Ook stelde hij herhaaldelijk dat Hernandez een bijzonder laag IQ heeft en gebukt gaat onder persoonlijkheidsstoornissen die de grens tussen realiteit en fantasie doen vervagen. Zo vertoont hij psychotische kenmerken, ziet hij geesten en gaf hij een dode tak jarenlang water.

Niet unaniem

Fishbein wist met zijn argumenten van het vermeende politiegeweld en Hernandez’ twijfelachtige psychiatrische toestand tijdens het eerste proces in 2015 één lid van jury te overtuigen. Zonder unanimiteit konden ze Hernandez niet schuldig te verklaren.

Tijdens het tweede proces raakte de jury het, na negen dagen te hebben overlegd, het wel eens over de schuldvraag.