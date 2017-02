In Gent is de bijzondere gemeenteraad van start gegaan. Bedoeling is om klaarheid te scheppen over 'de stad Gent in Publipart en Publilec'. De oppositie diende voorstellen in om een extra commissie op te richten, maar daar heeft de meerderheid geen oren naar.

Luister live naar de gemeenteraad in Gent

In de bijzondere gemeenteraad heeft schepen Christophe Peeters (Open VLD) het belang van de stad in Publipart en Publilec toegelicht. Hij verdedigde zich ook opnieuw. Volgens hem kan Gent zich niet zomaar terugtrekken zonder miljoenen te verliezen. Gent bezit 12,14 procent aandelen bij Publilec en besliste deze legislatuur om zich terug te trekken, omdat de stad wel aanwezig wil zijn in infrastructuur, maar niet in productie van energie, bracht schepen Peeters in herinnering. 'Het zal je niet verbazen dat men over de taalgrens enigszins anders denkt over de rol van de overheid in de productie van energie en de rol van de overheid op de aanwezigheid in de industrie in het algemeen.'

'We zitten eigenlijk in een vechtscheiding met de Walen en dat is verdomd moeilijk', legde hij uit. 'Daarom gaat het niet op vandaag op morgen zonder dat het geld kost aan de Vlaamse belanstingbetaler. Dat is een heel belangrijk element. We gaan dus niet vertrekken en zeggen aan onze Waalse vrienden, je mag die 20 miljoen houden.'

‘Telenet blijft privé’

N-VA Gent had aangedrongen op de spoedzitting omdat het vragen heeft over de hoge vergoedingen voor de schepenen. Afgelopen weekend raakte bekend dat Tom Balthazar (SP.A) en Christophe Peeters (Open VLD) vrij hoge vergoedingen kregen om te zetelen in de nv Publipart. Een holding die niet veel meer doet dan de opbrengsten van diverse aandelenportefeuilles natellen.

Oppositielid Siegfried Bracke (N-VA) ziet een 'gigantisch probleem bij de socialisten'. 'Ze importeren het probleem naar de rest van het land. In plaats van intercommunales op te richten zijn er allerlei contructies van gemaakt. Het probleem zit hier. Niet in Antwerpen.'

Bracke gaf toe dat ook in Antwerpen mensen met te veel mandaten zitten, een duidelijke verwijzing naar zijn partijgenoot en schepen Koen Kennis. 'Maar er is een verschil', zei Bracke. 'Al die mandaten zijn daar terug te vinden, hier niet. We moeten de dingen niet op een hoop gooien. Een schimmig vennootschap is niet hetzelfde als iemand die 22.000 euro verdient in alle openheid.'

De N-VA'er vraagt zich ook af waarom 'Groen SP.A blijft steunen en mee dit probleem van de socialisten toedekt'.

Over zijn eigen verloning als lid van de adviesraad bij Telenet wil hij nog steeds niets kwijt. Bracke: ‘Ik ben niet van plan dat bekend te maken. Ik vraag ook niet aan mijn politieke collega’s die advocaat of bakker of zo zijn om te zeggen hoeveel zij daarmee verdienen. Laten we het houden bij duidelijkheid over publiek geld.’ Tijdens de gemeenteraad zei Bracke dat hij in december 553 euro bruto verdiende als gemeenteraadslid.

Ook zijn hoge loon als Kamervoorzitter in het federaal parlement – 16.000 euro – is voor hem bespreekbaar. ‘De vorige legislatuur is daarover unaniem, dus ook door N-VA, beslist om die met twintig procent te verminderen. Maar laat ons dat op de geijkte plek bespreken.’

'Niet op socialisten schieten'

Karin Temmerman (SP.A) noemt Siegfried Bracke hypocriet. 'Transparantie voor iedereen, behalve voor u.'

Ook burgemeester Daniel Termont was niet te spreken over het pleidooi van Bracke. Hij zei dat Telenet hem ook had gevraagd. 'Ik heb het niet gedaan omdat ik het deontologisch niet correct vond. Telenet staat in rechtstreekse concurrentie met Proximus, een bedrijf waar de overheid in participeert. (...) U verdient daar volgens De Tijd 12.000 vast en 2.000 per advies. 12.000 forfait. Dus zonder vergaderingen. U doet wat u ons verwijt!'

Voor de zitting zei Termont al dat andere partijen moeten stoppen met op de socialisten te schieten. Zo verwees hij naar de Antwerpse schepen Koen Kennis en de Gentse schepen Mathias De Clercq (Open VLD) die meer verdienen dan hij. 'We verdienen minder dan wie cumuleert als parlementslid en burgemeester van een stad.'

Groen Gent en SP.A Gent hebben vandaag al lijsten vrijgegeven met alle vergoedingen voor hun mandatarissen. Iets wat N-VA Gent ook zal doen? ‘Daar hebben we geen enkel probleem mee’, antwoordde Bracke voor de gemeenteraadszitting op Radio 1. ‘Ik heb zelfs een kopie mee van mijn belastingaangifte. Maar ik vind het toch opvallend dat er op een avond tijd toch klaarheid kan worden geschept in wat SP.A en Groen het kluwen van de intercommunales noemen.’

Met het openbaarmaken van de vergoedingen wil de Gentse SP.A het goede voorbeeld geven. Daniel Termont hoopt dat de andere partijen zullen volgen.