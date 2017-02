Leerlingen barricaderen refter uit protest tegen hoge studiekosten

Een 50-tal leerlingen van de technische school TechnOV uit Vilvoorde hebben dinsdag op de middag de refter geblokkeerd uit protest tegen de hoge studiekosten. Het initiatief van de actie ging uit van de plaatselijke afdeling van de KAJ. De actievoerders - het ging vooral om leerlingen die les volgen in het 6e en 7e jaar - eisten dat het bedrag van 20 euro per jaar dat ze jaarlijks moeten betalen om de refter in te mogen, geschrapt wordt.

De studiekosten in deze school zijn volgens de KAJ dermate hoog dat verschillende gezinnen problemen hebben om ze te betalen. 'De kosten aan inschrijvingsgeld, boeken, gebruik machines en dergelijke lopen bijvoorbeeld in het 6e jaar hout op tot 1.100 euro en in het 7e jaar hout tot 1.236 euro. Voor het maken van de geïntegreerde proef op het einde van het jaar moet daar respectievelijk nog eens 400 en 1.200 euro bijgeteld worden. Een aantal leerlingen moet zelf gaan werken, anderen betalen maandelijks een bedrag af', aldus Jeroen Vanranst, educatief medewerker bij KAJ.

De actievoerders eisten een verlaging van de studiekosten en viseerden bij hun actie in de eerste plaats de kost van 20 euro per jaar die de school aanrekent voor het gebruik van de refter. 'Op deze school moet er betaald worden om zijn eigen eten te mogen opeten. In Finland daarentegen is het onderwijs volledig gratis en krijgen de leerlingen bovendien gratis eten', aldus Vanranst.

De actie was een succes. Met uitzondering van de leerlingen van de 1e graad, die na een kwartier werden binnengelaten, bleef de refter gesloten en aten de andere leerlingen op de speelplaats hun boterhammen op. De KAJ riep ook iedereen op deel te nemen aan een nationale actie voor goedkoper onderwijs op 26 februari, aan het kabinet van Onderwijsminister Crevits in Brussel.