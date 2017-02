Halfbroer Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vermoord

Kim Jong-nam, de oudere halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, is dinsdag in Maleisië vermoord. Dit bevestigt een Zuid-Koreaanse overheidsbron.

Kim Jong-nam, die in quasi-ballingschap leefde, stond bekend als criticus van het Noord-Koreaanse regime en het beleid van zijn familie. Hij zou op de luchthaven van Kuala Lumpur in Maleisië aangevallen zijn door twee vrouwen met gifnaalden, maar dit is nog niet bevestigd door de politie. Kim Jong-nam was de oudste zoon van de voormalige Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il.

Een woordvoerder van de politie in Maleisië heeft tegen Reuters gezegd dat de oorzaak van de dood van Kim Jong-nam (46) nog niet is vastgesteld. Ook zijn er momenteel nog geen verdachten aangehouden: 'Maar we zijn begonnen met een onderzoek en volgen mogelijke aanwijzingen.'

Kim Jong-nam zou onderweg zijn geweest naar Macau (China) toen hij onwel werd, aldus de politiewoordvoerder: 'Hij had het gevoel dat iemand zijn gezicht van achteren vasthield, voelde zich misselijk en vroeg om hulp.' Jong-nam overleed vervolgens in de ambulance onderweg naar het ziekenhuis.

Disneygate

In 2001 kwam Kim Jong-nam in het nieuws omdat hij probeerde om Japan binnen te komen met een vals paspoort. Volgens hem was hij van plan om naar Disneyland in Tokyo te gaan. Vanwege dit incident zou hij uit de gratie zijn gevallen bij zijn vader en zou daarom zijn vader niet zijn opgevolgd.

Het is overigens niet voor het eerst dat een familielid van Kim Jong-un vroegtijdig aan zijn einde komt. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un, liet al eerder zijn oom Jang Song-thaek en diens hele familie executeren.