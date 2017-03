Maandag populairste dag om te stoppen met roken

Steeds meer mensen vinden hun weg naar de tabakspreventielijn van de Stichting tegen Kanker. In 2016 bezochten 281.000 unieke bezoekers de website van Tabakstop, ruim een derde meer dan in 2015. Dat blijkt uit het jaarverslag van Tabakstop.

In totaal vonden vorig jaar 22.112 contacten plaats met Tabakstop. Dat aantal is de laatste jaren licht gedaald: in 2013 ging het nog om 26.436. Het merendeel van de contacten (17.448) gebeurde telefonisch, dat aantal blijft stabiel. Er bellen meer mannen dan vrouwen, maar meer vrouwen stromen door naar de telefonische coachingprogramma’s.

Het aantal mensen dat de website bezoekt, stijgt daarentegen wel fors naar 281.226. Op de Nederlandstalige pagina’s gaat het om 144.797 bezoekers, op de Franstalige 134.340. De Duitstalige site telde 2.089 bezoekers. Opmerkelijk is dat telkens op maandag een bezoekerspiek wordt waargenomen. 'Dat is wellicht te verklaren als een vorm van goede voornemens in het begin van de week, te vergelijken met de goede voornemens bij het begin van het jaar', zegt Tabakstop.

De preventielijn organiseert ter gelegenheid van Valentijnsdag ook een nieuwe campagne. Wie dat wil, kan via de website van Tabakstop gratis een gepersonaliseerde postkaart sturen naar een roker om hen te ervan te overtuigen dat ze de sigaret beter laten.

De actie krijgt de steun van minister van Welzijn Jo Vandeurzen. 'Onlinehulp blijkt in vele gevallen een effectieve manier om de eerste stap te zetten naar een leven zonder sigaret. Deze postkaartenactie kan een bijkomende steun zijn voor een rookvrij leven', zegt hij.