De mediagenieke Canadese premier Justin Trudeau mocht als derde staatshoofd op de koffie bij de Amerikaanse president Donald Trump. Die laatste heeft ondertussen een flinke reputatie na enkele 'merkwaardige' handdrukken. Alle ogen waren dan ook gericht op het moment waarop beide staatshoofden elkaar de hand schudden.

19 seconden. Zo lang hield Donald Trump de hand vast van de Japanse premier Shinzo Abe, die duidelijk onder de indruk was (zie video). Ook de handdruk tussen Trump en de Britse premier Theresa May wees volgens verschillende Amerikaanse media op een 'vreemde relatie tussen de twee'.

Maar waarom wordt er niet langer gefocust op de inhoud van het gesprek en wel op de handdruk? Wel, Donald Trump heeft zo zijn eigen manier van handen schudden, merkten verschillende journalisten. Als 'alfa-mannetje' neemt hij namelijk nogal nadrukkelijk de leiding tijdens het handen schudden. Hij 'destabliseert' zijn partner bijvoorbeeld door de arm naar zich toe te trekken. Duidelijke voorbeelden zijn er genoeg: niet enkel Abe en May, maar ook vice-president Mike Pence en ex-president Barack Obama 'ondergingen' de Trump-handdruk.

Na de passage van twee wereldleiders in de Oval Office was iedereen gisteren heel erg benieuwd naar hoe de Canadese Trudeau Trump de hand zou schudden. Het antwoord: hij doorstond 'de proef' met glans, volgens verschillende experts in het analyseren van lichaamstaal op Twitter. 'Trudeau die de vreemde handshake van Trump ontwijkt is de grootste blijk van dominantie in de geschiedenis van Canada', schreef iemand. 'Kijk hoe Trudeau de 'alfa grijp de schouder' uitvoert vooraleer Trump de 'alfa neem de arm en trek eraan'-beweging kan uitvoeren.', laat iemand anders weten.

Enkele reacties:

Great Canadian victories

1. War of 1812

2. Gold medal hockey matches, 2010 Olympics

3. Trudeau-Trump handshake, 2017 pic.twitter.com/Q8i2DjXZ5E — Kelly Lamrock, Q.C. (@KLamrock) 13 februari 2017

Check muscle flinch at 0:06

Trump tries his macho arm-yank handshake thing

But he gets nowhere, due to Trudeau's single-arm dumbbell rows https://t.co/DtQH2U5Xj9 — Jonathan Kay (@jonkay) 13 februari 2017

Today, we are all Justin Trudeau pic.twitter.com/woXgZshntj — Kim Kelly (@GrimKim) 13 februari 2017

This is amazing. Trump is trying to overpower Trudeau in the handshake and Trudeau literally fighting back. https://t.co/qHqfSdWQp3 — holly wood?? (@girlziplocked) 13 februari 2017

Eerder had ook de Britse comedian John Oliver al aandacht voor de handdruk van Trump: