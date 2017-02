Veel steun voor voorstel Peeters

Elk bedrijf waarin de overheid een meerderheidsaandeel heeft, moet vrijgegeven hoeveel zijn bestuurders verdienen. Dat voorstel legt minister van Economie Kris Peeters (CD&V) op de regeringstafel na de PubliPart-affaire. Het voorstel krijgt de steun van N-VA, Open VLD en de oppositiepartijen Groen en SP.A

‘Momenteel zijn er twee codes rond transparantie in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven: de code-Daems en de code-Buyse. Die zijn verdienstelijk maar houden geen verplichte aangifte in', zegt Peeters in Het Laatste Nieuws

'Via een aanpassing in het economische wetboek zou het mogelijk zijn om ondernemingen waarin de overheid een meerderheidsparticipatie heeft, te verplichten tot het bekendmaken van de uitgekeerde vergoedingen aan uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders', klinkt het nog op het kabinet van de vicepremier.

Vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) liet al weten het voorstel te willen bekijken. ‘Ik denk ook dat we van de gelegenheid gebruik moeten maken om zoveel mogelijk structuren op te doeken. Er zijn er veel te veel’, aldus De Croo op de website van de VRT.

Peter De Roover, fractieleider van de N-VA, vindt dat de maatregel mag gelden voor alle nv’s die bij intercommunales horen, ook die waarin de overheid geen meerderheid heeft.

‘Stap in de goede richting’

Oppositiepartij Groen vindt het voorstel dan weer niet ver genoeg gaan. ‘Wij verwelkomen elk voorstel voor meer openheid en transparantie. ook dit voorstel van Kris Peeters’, zegt fractieleider Kristof Calvo. ‘Maar het kan denk ik wel beter. Het zou goed zijn dat alle politici over alle mandaten, publiek en privé, transparant en eerlijk zijn, inclusief hun vergoedingen. Het lijkt me beter om zo te werken dan via omwegen die Kris Peeters voorstelt.’

Ook SP.A-voorzitter John Crombez heeft het over een stap in de goede richting. ‘Dit gaat echter maar over een zeer beperkt deel van het probleem. Voor ons moet er volledige transparantie komen over alle vergoedingen in alle functies’, aldus Crombez.