Huwelijk tussen Peugeot en Opel in de maak

De Franse PSA-groep, de maker van Peugeot en Citroën, bekijkt een overname van de Europese activiteiten van General Motors dat onder meer Opel en Vauxhall in handen heeft. Een combinatie zou zestien procent van de Europese automarkt in handen hebben en de op één na grootste speler in Europa worden, na Volkswagen.

De Franse producent van Peugeot en Citroën voert gesprekken met General Motors en een overeenkomst zou al de komende weken kunnen worden gesloten. Maar de gesprekken kunnen ook nog afspringen. Een woordvoerder van PSA bevestigde aan persbureau AFP dat de groep 'de mogelijkheid van een overname van Opel bekijkt'.



PSA overweegt de overname om zo meer schaalgrootte te krijgen en kosten te kunnen besparen via gezamenlijke aankopen. De Fransen zouden ook toegang krijgen tot de Opel-technologie voor elektrische wagens. Voor General Motors zou het een propere uitstap uit Europa betekenen, vooral nadat de Britten beslisten uit de EU te stappen. Die Brexit weegt op het Britse pond en de GM-resultaten.



Niet voor het eerst

Het is niet de eerste toenadering tussen de twee autoreuzen. In 2013 verkocht GM nog een belang van zeven procent in PSA Peugeot Citroën, nadat een samenwerking uiteindelijk te weinig besparingen opleverde. Beide automakers hebben moeilijke tijden gekend, inclusief sluitingen van fabrieken om de overcapaciteit aan te pakken. In 2010 sloot Opel de deuren van zijn fabriek in Antwerpen, en vier jaar later die van Bochum.

Ook PSA sloot een autofabriek, in het Franse Aulnay. PSA stond in 2014 zelfs even aan de rand van een bankroet. De Franse staat en de Chinese constructeur Dongfeng snelden te hulp en verwierven elk 14 procent van het kapitaal. Onder ceo Carlos Tavares knoopte het bedrijf weer aan met winst, door te focussen op minder maar lucratievere modellen.

GM verliest met Opel al jaren geld. Plannen om het bedrijf weer break-even te laten draaien, werden doorkruist door de Brexit. De Europese activiteiten van GM draaiden vorig jaar een verlies van 257 miljoen dollar. GM, dat Opel al sinds 1929 in handen heeft, probeert al jaren om de automaker met de bliksem in het logo winstgevend te maken.