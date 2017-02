‘Start-oranje leidt tot vlotter verkeer’

Als verkeerslichten tussen het rode en groene licht even op oranje springen, komt het verkeer sneller weer op gang. ‘Het huidige systeem zorgt voor tijdverlies.’

De verkeersdoorstroming bevorderen door bestuurders met een oranje licht te waarschuwen dat het bijna groen wordt: het werkt. ‘Bestuurders kunnen hun auto in de start-oranjefase alvast in de eerste versnelling zetten en dus sneller vertrekken’, zegt mobiliteitswetenschapper Brent Spelmans.

Hij onderzocht de mogelijkheden van het systeem in het kader van zijn masterthesis aan de UHasselt. Spelmans liet 47 mensen plaatsnemen in een rijsimulator waarin ze met kruispunten werden geconfronteerd waar gedurende twee seconden een oranje licht brandde, alvorens het licht op groen sprong. De gemiddelde tijdswinst: 1,1 seconde.

‘Het huidige systeem met alleen rood en groen zorgt voor tijdverlies’, zegt Spelmans. ‘Chauffeurs hebben tijd nodig om te reageren op groen licht. Met start-oranje gaat deze reactietijd al in vóór het groen wordt.’

De tijdswinst van 1,1 seconde zou moeten volstaan om de capaciteit van kruispunten met 6 procent te vergroten. ‘Onze resultaten bevestigen dat dit voor een betere doorstroming zorgt.’

Asfalt gieten

Het systeem bestaat al in vele West-Europese landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Zweden.

Maar voor het op de Belgische wegen toegepast kan worden, moet nog een en ander uitgeklaard worden. ‘Een belangrijk argument tégen start-oranje is de vrees dat vroegtijdig vertrekkende bestuurders in aanvaring komen met andere weggebruikers die op het laatste moment het kruispunt oversteken in de andere richting’, zegt professor Verkeerskunde Tom Brijs (UHasselt). ‘Verder praktijkonderzoek moet uitsluitsel bieden over de risico’s.’

‘Dit onderzoek onderschrijft alleszins wat in de sector al langer bekend is’, zegt mobiliteitsexpert Mark Keppens, die het onderzoek ondersteunde. ‘Vlotter verkeer kunnen we ook op andere manieren bereiken dan asfalt bij te gieten voor een bredere weg. Door het beter afstemmen van verkeersinstrumenten kan heel wat winst geboekt worden.’