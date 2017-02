Alain Mathot neemt ontslag uit Publilec en Publipart

Alain Mathot, PS-burgemeester van Seraing, heeft maandagavond tijdens de gemeenteraad aangekondigd dat hij ontslag neemt uit al zijn functies bij Publilec en Publipart.

In de nasleep van het Publifin-schandaal in Wallonië en de Publipart-affaire in Gent maakte Alain Mathot bekend dat hij opstapt uit zijn functies bij Publilec, SOCOFE en EDF Luminus (waar hij zetelde in het strategische comité). Ook zijn post als vicevoorzitter van Publipart, waarvan Publifin aandeelhouder is, legt Mathot neer.

Volgens Mathot verdiende hij netto 2.600 euro per maand voor die mandaten. ‘Het geld van de Luikenaars is niet gestolen via deze of andere structuren die in het oog van de storm zijn terechtgekomen’, benadrukte hij.

‘Dit geld heeft werkgelegenheid gecreëerd in de regio van Luik, het heeft als hefboom gediend en heeft Seraing 4 miljoen euro aan dividenden opgeleverd.’