Trump vroeg ontslag nationale veiligheidsadviseur na vertrouwensbreuk

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn volgens het Witte Huis zelf ontslagen. Dat verklaarde woordvoerder Sean Spicer dinsdag in Washington. Flynn was in opspraak gekomen nadat hij - nog tijdens het presidentschap van Barack Obama - contact had gehad met de Russische ambassadeur in de VS over de Amerikaanse sancties tegen Rusland en over die ontmoeting had gelogen.

Het vroegere hoofd van de Amerikaanse militaire inlichtingendienst was minder dan een maand aan de slag als nationale veiligheidsadviseur.

Volgens het Witte Huis maakte Flynn geen juridische fouten, maar volgt zijn ontslag op een vertrouwensbreuk. 'De president moet deze persoon blindelings kunnen vertrouwen', zei Spicer. Door zijn misleidende samenvatting over de inhoud van zijn gesprek met de Russische ambassadeur aan vicepresident-elect Mike Pence en anderen 'kon de president niet anders dan het ontslag van generaal Flynn vragen'.

Sally Yates had het Witte Huis op 26 januari gewaarschuwd over de contacten van Flynn met Rusland. Volgens haar was hij kwetsbaar voor afpersing door de Russen. Trump was op dezelfde dag op de hoogte gebracht, zegt Spicer nu. Toen oordeelde de president dat zijn acties geen overtreding was.

Flynn had aanvankelijk gezegd dat de sancties tegenover Rusland niet ter sprake waren gekomen met de Russische ambassadeur, maar zei later dat de kwestie mogelijk toch was besproken.

'Standaardprocedures'

In een verklaring zegt Flynn dat contacten met buitenlandse diplomaten, ambassadeurs en ministers noodzakelijk zijn voor een goede machtsoverdracht. Het gaat om 'standaardprocedures' in een machtsoverdracht van deze orde, aldus Flynn. Maar, voegt de kortst zetelende nationale veiligheidsadviseur eraan toe, voorzag hij president Trump en vicepresident Mike Pence van onvoldoende informatie over de contacten die hij had met de Russische ambassadeur. 'Ik heb mij uitdrukkelijk verontschuldigd bij de president en vicepresident en zij hebben mijn verontschuldigingen aanvaard', luidt de verklaring van Flynn.

Dat kon echter niet verhinderen dat Flynn dus al na minder dan een maand ontslag neemt uit zijn functie van nationale veiligheidsadviseur.

Donald Trump heeft de vice-adviseur generaal Keith Kellogg aangesteld als zijn nieuwe nationale veiligheidsadviseur, berichten Amerikaanse media.