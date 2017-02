Voormalige bankier benoemd tot Amerikaanse minister van Financiën

Donald Trump heeft zijn minister van Financiën beet. De Amerikaanse Senaat heeft uiteindelijk het licht op groen gezet voor Steven Mnuchin, voormalig partner van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs en hedgefondsmanager. Mnuchin kreeg maandagavond 53 stemmen voor en 47 stemmen tegen.

Tegenstanders vrezen dat de 54-jarige Mnuchin het verlengstuk wordt van de financiële lobby in het Witte Huis. Hij droeg de voorkeur van de president weg.

Mnuchin is een voormalige partner van zakenbank Goldman Sachs die een kwalijke reputatie werd toegedicht als hoofd van de OneWest bank ten tijde van de financiële crisis. Toen verloren tienduizenden mensen hun huis aan de bank omdat ze de hypotheek niet meer konden betalen.

Door deze aanstelling is de hoop op een meer eerlijke fiscaliteit en de strijd tegen belastingparadijzen geslonken in de VS, zeggen tegenstanders. Voor de Republikeinen is Mnuchin echter de juiste man op de juiste plaats door zijn ervaringen met de zakenwereld.