VS-sancties tegen Venezolaanse vicepresident wegens drugshandel

De Verenigde Staten gaan sancties opleggen aan de vicepresident van Venezuela voor internationale drugshandel en witwaspraktijken. Dat zeggen overeenstemmende Amerikaanse mediaberichten maandagavond (plaatselijke tijd). Als gevolg van deze beslissing wordt al het vermogen van Tareck el Aissami in de VS bevroren en zal hij geen handel meer met het Noord-Amerikaanse land mogen voeren.

El Aissami is de hoogstgeplaatste Venezolaan aan wie sancties worden opgelegd vanuit de VS. De vicepresident ontkent echter alle beschuldigingen.

De VS-sancties tegen de adjunct van president Maduro zal de zo al slechte relaties tussen beide landen enkel maar verergeren. De 42-jarige el Aissami werd nog maar pas begin dit jaar door Maduro aangesteld, zeer tegen de zin van enkele Amerikaanse senatoren.

De 42-jarige el Aissami werd nog maar pas begin dit jaar door president Maduro aangesteld. Foto: AFP

Hand boven het hoofd

De VS bestempelen el Aissami als een man die ‘een belangrijke rol speelt in de internationale drugshandel’. De vicepresident zou ervoor gezorgd hebben dat er grote hoeveelheden drugs via de lucht en de zee naar de VS getransporteerd konden worden en hij zou ook een hand boven het hoofd van verschillende drugshandelaars gehouden hebben.

De sancties volgen na een ‘jarenlang onderzoek’ gericht tegen drugshandelaars in Venezuela, zegt John E. Smith, topman van het Amerikaans ministerie van Financiën, aldus BBC.