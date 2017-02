Alle partijen klaar voor grote schoonmaak

De politieke partijen struikelen bijna over elkaar in hun haast met voorstellen om de schimmige constructies rond intercommunales aan te pakken. Al zijn ze het niet over alles helemaal eens.

Na het uitbarsten van de Gentse Publipart-affaire zijn de ogen opengegaan bij zowat alle partijen die bestuursmandaten leveren. Al durven de klemtonen al eens te verschillen. De SP.A richt zich vooral op de intercommunales. Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke (SP.A) stelt voor om het aantal mandaten bij intercommunales fors in te perken, ze onbezoldigd te maken voor schepenen en burgemeesters en er transparant over te communiceren.

Probleem: Publipart is geen intercommunale. Het bedrijf behoort tot de schimmige tussenstructuren – dochterbedrijven van intercommunales – die tot nu toe aan de regels ontsnapten. CD&V en N-VA willen daar verandering in brengen en ook die vennootschappen onderwerpen aan een code die het vergoedingenbeleid regelt en het ethisch karakter van de activiteiten bewaakt.

Vicepremier Kris Peeters (CD&V) stelt voor de transparantie wettelijk te verankeren. Hij wil het economisch wetboek zo aanpassen dat vennootschappen waarin de overheid in meerderheid participeert, verplicht zijn om de vergoeding van hun bestuurders bekend te maken. Zo komen vergoedingen, zoals die bij Publipart, onmiddellijk aan de oppervlakte.

Schandaalsfeer

Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) onderzoekt een ‘aanscherping’ van de regels over de vergoedingen bij dochterbedrijven van intercommunales. De N-VA gaat nochtans niet frontaal in de aanval. ‘Intercommunales zijn in feite een goede zaak’, zei partijvoorzitter Bart De Wever op de VRT. ‘Maar als daar structuren uit voortkomen die zich niet langer met lokaal beleid bezighouden, die privétaken opnemen of beleggingsclubs zijn en forse vergoedingen betalen, dan kom je in een schandaalsfeer en wordt iedereen besmeurd.’

Open VLD stelt zich scherper op. De Vlaamse liberalen willen tussenstructuren als Publipart gewoon opdoeken en pleiten al langer voor een privatisering van intercommunales. Open VLD en CD&V zijn ook er voorstander van om de verplichte aangiften van mandaten te veralgemenen, ook voor bijvoorbeeld gemeenteraadsleden.

Systeemfouten

Groen-fractieleider Björn Rzoska wijst erop dat Vlaamse Parlementsleden als Katrien Partyka (CD&V) tegelijk burgemeester van Tienen en bestuurder bij netbeheerder Eandis zijn. ‘Dit soort systeemfouten moet er echt uit’, vindt hij. ‘Het toont aan dat de traditionele partijen, trouwens ook de N-VA, ziek zijn in hetzelfde bedje. Het wordt hoog tijd dat alles op tafel wordt gelegd en dat we de spelregels opnieuw vastleggen.’

SP.A-voorzitter John Crombez heeft zijn collega-partijvoorzitters een brief gestuurd waarin hij overleg vraagt rond intergemeentelijke samenwerking. Hij stelt voor de inkomsten uit mandaten te plafonneren op pakweg 130 procent van een schepenwedde.

Dat er werk aan de winkel is, bewijst ook de opvolging van Tom Balthazar in Gent. De nieuwe schepen, Sven Taeldeman, die morgen groen licht moet krijgen van de SP.A-partijraad, heeft volgens zijn jongste mandatenaangifte, betaalde mandaten in verschillende intercommunales en in netbeheerder Eandis. Taeldeman heeft al aangekondigd dat hij bereid is er afstand van te doen.