Audit legt misbruik bij wagenpark Vlaamse overheid bloot

De Vlaamse overheid overtreedt haar eigen regels bij het beheer van haar wagenpark. Uit een doorlichting komen 57 verbeterpunten naar voren, waarvan 18 met hoge prioriteit.

‘De lijst met vaststellingen van gebrekkig beheer is lang’, zegt Joris Vandenbroucke, SP.A-fractieleider in het Vlaams Parlement, die de verslagen van Audit Vlaanderen opvroeg. ‘Deze doorlichting toont een overheid die slecht georganiseerd is en haar eigen regels niet respecteert.’

Wat is er aan de hand met het beheer van het wagenpark bij de zes Vlaamse overheidsdiensten? Wel, de fiscale wetgeving wordt geregeld met de voeten getreden. Onderhoudskosten worden niet bijgehouden en brandstoffacturen te weinig gecontroleerd. Regels over het (privé)gebruik van dienstvoertuigen worden ook niet nageleefd. Maar tegen misbruik wordt nauwelijks opgetreden.

‘Alles bij Facilitair Bedrijf’

Vooral het Agentschap Natuur en Bos en het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie gaan geregeld in de fout. Dat laatste gaf voor 11 wagens meer dan 15.000 euro uit bij één garage voor onderhoud, herstellingen en het verwisselen van banden.

Andere overheidsdiensten, zoals de Vlaamse Milieumaatschappij, handelen dan weer wel volgens het boekje. Hoog tijd dat de Vlaamse overheid komaf maakt met die versnippering, zegt Vandenbroucke.

We gaan al in die richting, meldt het kabinet-Homans. ‘Taken zoals het beheer van het wagenpark zullen ondergebracht worden bij een gemeenschappelijke dienstverlener (het Facilitair Bedrijf), die er zich op een professionele en efficiënte manier mee bezig houdt.’