Jongetje (6) van nagellak-actie vereeuwigd in zonnestelsel

Eind vorig jaar ontroerde de ongeneeslijk zieke Tijn Kolsteren (6) velen met zijn nagellakactie voor het goede doel. Nu heeft hij voor eeuwig een plaats in het zonnestelsel gekregen. Er is, zo meldde een Nederlandse sterrenkundige, een planetoïde naar hem genoemd.

De planetoïde had tot nog toe een wetenschappelijke naam, (6327) 1991 GP1. Voortaan zal het rotsblok dat rond de zon draait de naam Tijn dragen.

‘Miljoenen jaren rondjes draaien’

Het was de Nederlandse sterrenkundige Govert Schilling die per toeval het nieuws ontdekte. ‘Ik krijg eens per maand, rond volle maan, een nieuwsbrief, met nieuwe namen van planteoïden. Daar zitten vaak Nederlandse namen bij. En vannacht zag ik Tijn erbij staan,’ aldus Schilling.

De planetoïde zal de naam Tijn altijd blijven dragen. ‘Nog miljoenen jaren zal het rondjes draaien. Het is bijna alsof je vereeuwigd wordt.’

De planetoïde werd in 1991 ontdekt door een Amerikaanse astronome. De vrouw leeft niet langer en kon dus zelf geen voorstel doen voor een naam, schrijft NOS.

Tijn zijn verhaal

Eind 2016 stapte de zesjarige Tijn naar het Glazen Huis van de Nederlandse radiozender 3FM, de Nederlandse versie van Music For Life, om zijn verhaal te delen. Hij wou 100.000 euro verzamelen voor het goede doel met een nagellak-actie. Vier dagen later had hij al 2 miljoen euro.

Het geld dat werd opgehaald, is bedoeld voor kinderen die sterven aan een longontsteking. Dat zijn er, naar schatting, 900.000 per jaar.

Hoe gaat het met Tijn?

Tijn heeft hersenstamkanker (DIPG). Radiozender 3FM houdt, zo schrijft NOS verder, nog steeds veel contact met de familie van Tijn. Midden-januari liet de vader van Tijn weten dat het niet zo goed ging met zijn zoon. Tijn moest na Kerstmis weer bestralingen ondergaan.