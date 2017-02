Red Flames oefenen ook tegen Spanje naar aanloop van EK

In hun voorbereiding op het EK vrouwenvoetbal oefent de Belgische nationale vrouwenvoetbalploeg (FIFA 25) op zaterdag 8 april (15u) in Eupen tegen Spanje. Dat maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag bekend.

Spanje staat momenteel op de veertiende plaats op de wereldranglijst en plaatste zich als groepswinnaar voor het EK in een groep met Portugal (FIFA 38), Finland (FIFA 28), Ierland (FIFA 34) en Montenegro (FIFA 86). Op het EK in Nederland nemen ze het in groep D op tegen Engeland (FIFA 5), Schotland (FIFA 21) en Portugal (FIFA 38). Op het EK 2013 in Zweden stootte Spanje door tot de kwartfinales, op het WK van 2015 strandden ze in de groepsfase.

“Ik ben blij met Spanje als tegenstander. Het is een technische ploeg, waarvan de snelheid van uitvoering vergelijkbaar is met Nederland”, vertelde bondscoach Ives Serneels. “Met een mix van jong talent en ervaren speelsters, beschikt bondscoach Jorge Vida over een sterk team dat telkens de voetballende oplossing zoekt. Het wordt een extra uitdaging voor speelsters en staf in onze voorbereiding op het EK.”

De Red Flames hervatten vorige maand de voorbereiding op het EK met een oefenstage in het Belgian Football Center in Tubeke. Van 1 tot 8 maart volgt de Cyprus Women’s Cup, met wedstrijden tegen Zwitserland (FIFA 17), Italië (FIFA 16), Noord-Korea (FIFA 10) en een plaatsingswedstrijd. Op 11 april wordt er in het stadion van Oud-Heverlee Leuven geoefend tegen Schotland (FIFA 21), als afsluiter van een stage van een week. Op 13 juni spelen de Belgische voetbalvrouwen in Leuven nog een vriendschappelijk duel tegen vicewereldkampioen Japan (FIFA 7).

De Red Flames plaatsten zich vorig jaar voor het eerst voor de eindronde van het EK, dat komende zomer van 16 juli tot en met 6 augustus plaatsvindt in Nederland. De Flames werden ingedeeld in groep A en nemen het daarin op tegen Denemarken (FIFA 15), Noorwegen (FIFA 11) en gastland Nederland (FIFA 12).