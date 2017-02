Bart Somers verkozen tot beste burgemeester ter wereld

Burgemeester van Mechelen, Bart Somers (Open VLD) wint de World Mayor Prize 2016 en is daarmee de beste burgemeester ter wereld.

Somers werd in 2001 burgemeester van Mechelen, een stad met 86.000 inwoners met liefst 128 verschillende nationaliteiten. Somers wordt door World Mayor geprezen voor zijn aandacht voor integratie, lang voor er sprake was van een 'vluchtelingencrisis', die officieel begon in de zomer van 2015. 'Wat telt is niet jouw afkomst, maar jouw toekomst,' zei hij in een interview met World Mayor.

Een liberaal in hart en nieren, schrijft World Mayor verder. Somers is voorstander van persoonlijke vrijheid binnen een kader van fundamentele mensenrechten. 'Als we consequent en niet selectief onze fundamentele waarden omzetten in de praktijk - ik spreek dan over gelijke kansen, non-discriminatie, naast de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en de vrijheid van meningsuiting - dan wordt het model van de rechtstaat en de democratie aantrekkelijker dan extremistische alternatieven,' zei Somers nog in zijn interview.