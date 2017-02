Doden en gewonden bij bomaanslag in Pakistan

Tijdens een protestdemonstratie van medicijnfabrikanten maandag in de Oost-Pakistaanse stad Lahore is een zware bom ontploft. De Pakistaanse politie maakt melding van minstens tien doden en veel gewonden. De bomaanslag is opgeëist door de Taliban.

De bomaanslag vond plaats tijdens een betoging van medewerkers uit de Pakistaanse farmaceutische industrie tegen een recente wetswijziging. Volgens lokale media zijn er naast de tien doden, onder wie veel politieagenten, zo'n 58 gewonden gevallen. De bom zou bestemd zijn voor de politie die op de veiligheid van de demonstratie moest toezien.

Een woordvoerder van de politie: 'Het was blijkbaar een zelfmoordaanslag maar we zijn nu de precieze toedracht aan het onderzoeken.' De Pakistaanse tak van de Taliban, Jamaat-ur-Ahrar, heeft volgens Reuters de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist.

Veiligheid in Pakistan

De Taliban eistte vorig jaar Pasen ook de verantwoordelijkheid op voor een bomaanslag in Lahore waarbij meer dan 70 doden vielen in een openbaar stadspark. Hoewel de veiligheid in Pakistan de afgelopen jaren flink is verbeterd, vormen islamitische groeperingen als de Taliban en IS nog altijd een grote bedreiging voor de openbare veiligheid van het land.