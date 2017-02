Atleet smijt zich over de finish, maar: “Helaas is er geen fotofinish in het veld”

Soufiane Bouchikhi is ervan overtuigd dat hij de Crosscupmanche in Rotselaar gewonnen heeft. Hij gooide zich zondag over de finishlijn in een ultieme poging om de overwinning te pakken, maar ontwrichte daarbij zijn schouder. En werd als tweede geklasseerd. Woensdag volgen er bijkomende onderzoeken.

“Ik heb nog nooit zoveel pijn gehad”, zei Bouchikhi na een bewogen CrossCup-wedstrijd aan Sporza. Bouchikhi pakte in Rotselaar uit met een geweldige eindsprint en smeet zich met lijf en leden over de finish. Maar de organisatie riep Isaac Kimeli uit als winnaar. Bouchikhi bleef na de finish met een grimas in het zand liggen: “Een hel. De pijn was niet te harden. Ik heb nog nooit zoveel pijn gehad.”

Nipte finish

So, I got second at the final results, but I crossed the finish line first??...still happy with my race! #newbalance #alwaysinbeta #Crosscup Een foto die is geplaatst door Soufiane Bouchikhi (@soufiane22) op 12 Feb 2017 om 10:27 PST

Bouchikihi gelooft dat hij de Crosscupmanche in Rotselaar gewonnen heeft. “Dus ik werd tweede volgens de resultaten, maar ik overschreed als eerste de finishlijn...”, schreef hij achteraf op Instagram.

Het was een erg nipte finish waarop moeilijk te zien was wie won. Foto: VRT

Door zijn eindjump ontwrichtte Bouchikhi zijn schouder. De 26-jarige loper moest bijna 25 minuten wachten op een dokter. “Zijn eerste poging om mijn schouder weer in de kom te plaatsen, mislukte. Ik schreeuwde het uit van de pijn,” vertelde hij aan Sporza. Daarna besliste de dokter om hem te verdoven, waarbij een tweede poging wel lukte.

Operatie

Uit de CT-scan bleek dat Bouchikhi niks gebroken heeft. Op woensdag zal hij bijkomende medische onderzoeken ondergaan. Een operatie behoort tot de mogelijkheden, maar de loper verliest er de moed niet bij.

“Tot woensdag draag ik een verband rond mijn schouder”, legt Bouchikhi uit. “Woensdag onderga ik in het ziekenhuis van Leuven nieuwe onderzoeken naar de ligamenten van de schouder. Als die ligamenten geraakt zouden zijn, moet er geopereerd worden. De pijn is op dit moment weggetrokken, dus ik heb er goede hoop op dat de ligamenten niet geraakt zijn. In geval van een operatie, is het mogelijk die uit te stellen tot na het BK in Wachtebeke (20/3). Ik ben immers in topvorm. Het seizoen afsluiten op twee manches van het einde van de CrossCup (Dour en Wachtebeke) zou dan ook zonde zijn.”

Bouchikhi is voorlopig ook leider in de CrossCup. “Ik heb drie punten voorsprong op Kimeli, maar als je de minst goede prestatie wegdenkt (hetgeen wordt gedaan bij het eindklassement, nvdr.), sta ik eigenlijk veertien punten achter hem. Het zal dus toch moeilijk worden hem nog bij te benen.”