Lawine in Frankrijk: minstens vier skiërs komen om het leven

In het Franse Tignes zijn maandagmorgen minstens vier mensen om het leven gekomen na een lawine op een skipiste. In totaal zouden zeker negen mensen bedolven zijn onder de lawine.

Een lawine van 400 meter groot bereikte rond 10:35 de skipiste van Tovière in het Franse Tignes. Tignes ligt in het noorden van de Franse Alpen, in het departement Savoie. Een groep skiërs die er op vakantie was, werd bedolven onder de lawine. Verschillende Franse media hebben het over acht of negen skiërs.

Het personeel van het skistation alarmeerde meteen de hulpdiensten. Momenteel is nog niet geweten welke nationaliteit de skiërs hebben.