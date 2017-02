Gentse politici streken ook riante vergoedingen op bij EDF Luminus

Tom Balthazar kreeg niet alleen bij Publipart een hoge vergoeding. Ook voor werk bij energiegigant EDF Luminus werd hij goed betaald: 39.000 euro bruto per jaar. Hij niet alleen: zowel Christophe Peeters (Open VLD) als Sas van Rouveroij zetelden namens de Stad in het bedrijf, tegen hoge vergoedingen. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

26.635,48 euro bruto: zoveel kreeg burgemeester Daniël Termont in 2015 voor zijn werk als voorzitter van de raad van bestuur van Fluxys. Dat staat te lezen in het jaarverslag van de gastransportfirma, voor iedereen. Dat Tom Balthazar in 2015 in de holding PubliPart en energiegigant EDF Luminus zat, was ook voor iedereen te lezen. Hoeveel hij er verdiende niet.

De onthulling dat hij naast zijn wedde als schepen van de Stad Gent 19.000 euro bruto per jaar kreeg bij PubliPart, leidde dit weekend mee tot zijn plotse ontslag. Maar er is meer. Balthazar kreeg voor een ander mandaat nog een stuk meer: 39.000 euro bruto per jaar, voor een zetel in de raad van bestuur van EDF Luminus.

Lange vergaderingen

EDF Luminus is een Frans-Belgische energiefirma, de grootste op de Belgische markt na Electrabel, en heeft gas- en windcentrales over heel België. De firma is ook deels eigenaar van de kerncentrales in Doel en Tihange. Gent zit erin via de oude SPE-centrales. Hoofdaandeelhouder EDF baat vandaag in Frankrijk heel wat kerncentrales uit.

‘Ik zat daar sinds juni 2014, namens de Stad’, zegt Tom Balthazar. ‘En ik werd betaald als zelfstandige. Ik hield er minder dan 40 procent van over (15.600 euro, nvdr.). Het blijven hoge bedragen. Maar het waren vaak langdurige vergaderingen, in het Frans, met mensen uit Italië, uit Groot-Brittannië ... Het is een grote onderneming, met een omzet van 3,4 miljard euro en 900 werknemers.’

Kernenergie

Een maand geleden had Balthazar bij EDF Luminus zijn ontslag aangekondigd, net zoals bij PubliPart en nog twee andere raden van bestuur, Artexis en de vzw Ziekenhuisnetwerk Antwerpen. Maar het was een kwestie van tijd zijn vooraleer ook deze vergoeding bekendraakte.

Het verklaart mee zijn plotse ontslag van zaterdagavond. Na de ophef rond PubliPart nog eens een goedbetaald mandaat in de energiesector erbij, terwijl de energiefacturen voor de burgers al een tijd gevoelig stijgen ... En dat dan nog door kernenergie te verkopen? Leg dat maar uit als socialist in een kartel met Groen. Het scenario leek geschreven. Bovendien zitten ook de in opspraak gekomen PS’ers Stéphane Moreau en André Gilles in het bestuur van EDF Luminus.

‘Geen fout gemaakt’

Balthazar trok zaterdag zijn conclusies en stapte ‘met veel spijt’ uit de Gentse politiek. ‘Niet omdat ik een fout heb gemaakt of schuld zou moeten bekennen’, schrijft hij in zijn ontslagbrief. ‘Hoewel ik de vragen goed begrijp, willen sommige groepen dit schandaal om louter politieke redenen zo veel mogelijk opkloppen. In een dergelijke sfeer kan je geen ploeg aanvoeren. Ik wil de toekomst van Gent niet laten verlammen door maandenlange discussies. Zonder vertrouwen kan je niet overtuigen. Zonder onbetwist gezag kan je geen burgemeester worden.’

Vóór Balthazar zat Christophe Peeters (Open VLD) namens de Stad in EDF Luminus, tussen 2009 en 2014. Ook hij kreeg een hoge vergoeding uitbetaald. Peeters’ voorganger was Sas van Rouveroij, nog een Gentse liberaal. Ook hij zat er een jaar, tegen een hoge vergoeding.

‘Geen lijken uit de kast’

Rudy Coddens, de nieuwe Gentse lijsttrekker voor SP.A, belooft intussen dat er geen lijken uit de kast zullen vallen over de vergoedingen die hij krijgt voor verschillende mandaten. Tijdens De Ochtend speelde Coddens maandag open kaart over zijn verloning. ‘Je mag er met de loepe op zitten’, aldus de nieuwe socialistische kopman in de Arteveldestad.

Coddens is momenteel OCMW-voorzitter in Gent. Hij zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de SP.A-lijst trekken, nadat Tom Balthazar de handdoek in de ring gooide omwille van het dossier-Publipart. Of dat in kartel met Groen zal zijn, daarover moeten de groene leden zich uitspreken. ‘Ik heb daar bijzonder veel vertrouwen in’, dixit Coddens.

Kartel overeind?

Gents burgemeester Daniël Termont (SP.A) hoopt alleszins dat het kartel overeind blijft. ‘Ik heb uiteraard aan Groen niets te zeggen. Maar het spreekt voor zich dat als links zich verdeelt, dat een verzwakking is voor links en voor Gent als progressieve stad’, aldus Termont.

Als er dan toch een einde zou komen aan het Gentse kartel, dan moeten beide partijen apart naar de kiezer. Dat scenario zou de Gentse burgemeester betreuren. ‘Als Gent een progressieve stad wil blijven, moeten we links verzamelen’, klinkt het.

Hij gaat ervan uit dat de top van Groen het behoud van het kartel zal verdedigen. Vraag is ook of Groen zich zonder slag of stoot achter Rudy Coddens zal scharen, de man die de sp.a intussen naar voor heeft geschoven als lijsttrekker ter vervanging van Tom Balthazar. Termont denkt ook niet dat de Gentse karteldiscussie een impact hoeft te hebben op de samenwerking tussen sp.a en Groen elders in Vlaanderen. ‘Ik ben een grote voorstander van kartels en van een verdere samenwerking tussen sp.a en Groen en progressieve krachten in de rest van Vlaanderen’, aldus Termont.

Extra gemeenteraad

Termont gaat intussen ook in op de vraag van N-VA-fractieleider Siegfried Bracke om een extra gemeenteraad bijeen te roepen om de participatie van de stad Gent in Publilec en Publipart te bespreken. Die vindt dinsdag plaats om 19.00 uur.

Termont aanvaardt, als voorzitter van de gemeenteraad, het spoedeisende karakter van de vraag tot dringende samenroeping van de gemeenteraad, laat de stadssecretaris maandagmorgen aan alle Gentse fractieleiders weten.

In de uitnodiging, die aan de raadsleden wordt bezorgd, zal één agendapunt staan: de bespreking van de participatie van de stad Gent in Publilec en Publipart en gedachtenwisseling over een gezamenlijke reactie.