Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) heeft zijn belastingbrief openbaar gemaakt. Dat gebeurt nadat Groen erop heeft aangedrongen dat hij al zijn inkomsten bekendmaakt. ZIjn netto beroepsinkomsten bedroegen in 2015 98.787,11 euro. Wat hem gemiddeld 7.237,15 euro netto maandloon opleverde.

De Antwerpse schepen heeft gereageerd op de vraag van oppositiepartij Groen om de vergoedingen voor al zijn mandaten openbaar te maken. Hij publiceerde twee documenten en een korte reactie op zijn blog. 'Ik heb geen probleem met transparantie over mijn verloning', schrijft Kennis. 'Mijn gemiddeld maandelijks netto inkomen op basis van de belastingaangifte van 2015 bedraagt 7.237,15 euro.'

'Daar werk ik hard voor als bestuurder in het belang van de Antwerpenaar en de stad', voegt hij daar aan toe. 'Ik bekleed deze mandaten vanuit mijn bevoegdheid als schepen van Financiën en Mobiliteit en op vraag van mijn partij (...).'

De bedragen die hij vermeldt, zijn wel na aftrek van beroepskosten.

Kritiek van Groen

Oppositiepartij Groen vroeg eerder op maandag dat de N-VA-schepen alle vergoedingen die hij ontvangt voor het bekleden van zijn veertig mandaten openbaar zou maken. Fractieleider Wouter Van Besien omschreef die als 'allesbehalve bescheiden' en stelde dat het om tienduizenden euro’s aan vergoedingen bovenop zijn schepenloon gaat.

Koen Kennis heeft veertig mandaten, waarvan er zeventien bezoldigd zijn. In Gazet van Antwerpen heeft hij eerder gezegd dat die vergoedingen een stuk bescheidener zijn dan de bedragen die sommige Gentse politici bleken binnen te rijven. 'Het is maar hoe je het bekijkt. De bedragen die Kennis nu mondjesmaat bekend maakt, zijn helemaal niet zo bescheiden. Integendeel, zijn rekening loopt behoorlijk op', reageert Groen-gemeenteraadslid Van Besien.

'Bij Intermixt gaat het dus om 22.000 euro per jaar, bij BAM wordt jaarlijks ongeveer 300.000 euro verdeeld over negen bestuurders. Dat is omgerekend goed voor zo’n 33.000 euro per zitje', rekent Van Besien voor. 'Of krijgt Koen Kennis deze vergoeding niet, of weigert hij ze? En bij PMV-Vlaanderen werd vorig jaar 132.274 euro verdeeld over 10 bestuurders. Dat betekent meer dan 10.000 euro per bestuurder, voor Kennis wellicht nog meer aangezien hij voorzitter is'. De groene fractieleider citeert daarenboven nog de 'waslijst aan kleinere bedragen' voor andere mandaten.

In Gazet van Antwerpen zegt Kennis zelf dat hij te veel mandaten heeft. 'Ik bekleed veel mandaten om de eenvoudige reden dat er veel te veel intercommunales zijn. Ik zit in die raden van bestuur om dat enorme kluwen van binnenuit te veranderen. Wij zijn hard aan het werk om dat kluwen te hervormen tot eenvoudigere en transparantere structuren', luidt het.

De Wever: 'Als men vindt dat dat te veel is, geen probleem'

Antwerps burgemeester Bart De Wever had vanmiddag tegen VTM al gezegd dat Kennis zijn belastingbrief openbaar zal maken. Volgens De Wever zal iedereen dan kunnen zien dat Kennis maandelijks 7.237 euro netto verdient, of omgerekend 86.844 euro netto per jaar.

'Koen Kennis is iemand die uit de private sector is overgekomen naar de politiek, met de weddes die men daar gewoon is, precies om dit soort dingen te kunnen doen. Hij is iemand die bedrijfsbeheer goed kent. Ik ben daar niet in beslagen en ga dan ook zelf niet in die intercommunales zitten en stuur liever hem er naartoe om de belangen van de stad en de gemeenschap te bewaken. Als mensen er echt voor werken, dan mogen ze er ook iets aan verdienen. Als men vindt dat dat te veel is, geen probleem, dan moet men dat reguleren en dan wordt het minder.'