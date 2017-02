Syriëstrijder veroordeeld tot 28 jaar cel

Syriëstrijder Hakim Elouassaki is door de Antwerpse rechtbank veroordeeld tot 28 jaar cel voor de moord op een sjiiet en de gijzeling van een christen.

Hakim Elouassaki is de eerste Syriëstrijder die terecht stond staan voor een terroristische moord gepleegd in het kalifaat. Hakim keerde destijds zelf meer dood dan ­levend terug: hij had bij aankomst een ­granaatscherf in het hoofd.

Aan de telefoon tegen zijn vriendin pronkte hij in ­januari 2013 ­vanuit Syrië met een moord. ‘Raad eens? Ik heb ­iemand ­gedood. Pang. In het hoofd.’ Het slachtoffer: een nooit nader ­geïdentificeerde sjiiet. Later was ook sprake van het doden van een christen.

Vijf andere Syriëstrijders werden vrijgesproken. Zij werden gelinkt aan een onthoofdingsfilmpje, maar de rechtbank zag te weinig bewijzen voor hun betrokkenheid.

