Als laatste kwamen ze op de rode loper van de Royal Albert Hall in Londen, Kate en William, hoewel ze waarschijnlijk het dichtst woonden van alle genodigden. Fashionably late, heet dat dan. De hertogin van Cambridge droeg een jurk van Alexander McQueen.

De grote winnaar van het gala was trouwens ‘La La Land’. De musical was niet alleen de beste film in Londen, maar ook regisseur Damien Chazelle en actrice Emma Stone werden bekroond. Het palmares werd nog aangevuld met een Bafta voor cinematografie en originele muziek.