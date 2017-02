VIDEO. Standard wint eindelijk nog eens met dank aan strenge rode kaart Waasland-Beveren

Standard heeft na zeven speeldagen zonder zege eindelijk nog eens de drie punten gepakt. Op het veld van Waasland-Beveren wonnen de Rouches met 0-1, na een goal van Orlando Sa in de tweede helft. Waasland-Beveren speelde iets minder dan een uur met tien na een rode kaart voor Conte.

Bij Waasland-Beveren stond Merveille Goblet in doel bij afwezigheid van László Köteles. De Hongaarse doelman verloor zaterdagavond plots zijn vader en keert zo snel mogelijk terug naar zijn thuisland. Voor de wedstrijd was er een pakkende minuut stilte in Beveren. Bij Standard voerde trainer Aleksandar Jankovic maar liefst zes wissels door na de blamage tegen KV Kortrijk. Raman, Laifis, Marin en Mladenovic begonnen op de bank, Luchkevych en Emond ontbraken.

Rood na gebroken cornervlag

Waasland-Beveren heeft natuurlijk de punten nodig als veertiende in de stand, het begon het best aan de wedstrijd. Kansjes van Marquet, Conte en Seck vormden echter weinig gevaar voor Standard-doelman Gillet. Na die sterke openingsfase zette Standard zijn voet naast dat van de thuisploeg, na iets meer dan een halfuur kregen de Rouches ook nog eens hulp van Conte en scheidsrechter Boucaut. Die gaf de flankspeler van Waasland-Beveren namelijk twee gele kaarten op acht minuten tijd, vooral het eerste geel kon lachwekkend genoemd worden.

Conte had niet door dat hij werd teruggefloten na een licht contact met zijn bewaker, trapte de bal richting cornervlag en kreeg prompt een gele kaart onder de neus geduwd. Tot overmaat van ramp brak de cornervlag ook nog eens in twee stukken... de arme Conte moest zelf zorgen voor een nieuwe vlag en stok vooraleer het spel weer verder kon.

Acht minuten na de aanslag op de cornervlag verging het lachen de Beverse aanhang echter snel. Conte jaagde iets te nadrukkelijk op de man in balbezit Cissé en trapte na, Boucaut twijfelde niet en trok — opnieuw — geel. Terechte kaart, streng tweede geel voor Ibrahima Conte. Scheidsrechter Boucaut was natuurlijk de gebeten hond voor de thuisaanhang, vooral nadat hij enkele stevige charges van Standard niet bestrafte. De 0-0 halfweg was echter een terechte uitslag.

Standard niet overtuigend

Met tien tegen elf Standard-spelers zou het natuurlijk moeilijk worden, maar Beveren-coach Janevski voerde geen tactische wissels door aan het begin van de tweede helft. Waasland-Beveren liep echter snel tegen het onvermijdelijke doelpunt aan, nog voor het uur stuurde Edmilson de slinkse Orlando Sa diep, oog in oog met Goblet trapte de Portugees de 0-1 binnen.

Daarna bleven de meegereisde fans uit Luik echter op hun honger zitten. Standard probeerde wel, maar kon nooit overtuigen tegen tien man. Vooral Belfodil wrong de kansen de nek om, twintig minuten voor tijd trapte hij zijn beste kans tegen de dwarsligger. Waasland-Beveren kon dus nog dromen van een puntje, maar Myny knalde dé kans op de gelijkmaker tegen de vuisten van Jean-Francois Gillet.

Opdoffer Beveren

En nog was het niet gedaan, want in de absolute slotfase viel de gelijkmaker opnieuw bijna. Ditmaal stonden Standard-doelman Gillet en de paal nog net in de weg na een goede kopbal van Gano. De gelijkmaker viel niet meer, en Waasland-Beveren kreeg nog een opdoffer te verwerken. Ibrahima Seck kreeg een gele kaart en is daardoor geschorst voor de levensbelangrijke wedstrijd tegen Moeskroen.

Standard mag door deze 0-1 zege opnieuw (stilletjes) dromen van deelname aan Play-off 1. Door de nederlaag van Gent komt het tot op vier punten van de Buffalo’s. KV Mechelen, dat zesde staat, heeft punten meer dan Standard. Waasland-Beveren blijft onderin hangen en staat veertiende, met zes punten meer dan rode lantaarn Moeskroen.