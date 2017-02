VIDEO. Club Brugge moet leidersplaats delen na dure nederlaag in Lokeren

Club Brugge heeft het feestje van de Gouden Schoen niet kunnen rekken tot in Lokeren. De landskampioen liep op Daknam tegen zijn zesde nederlaag van het seizoen aan. Uitgerekend ex-Bruggeling Tom De Sutter scoorde voor rust het enige doelpunt van de avond: 1-0.

Bij Lokeren kreeg Hupperts de voorkeur op Bolbat, de thuisploeg kan geen beroep doen op de geblesseerde Overmeire, Ofkir en Skulason. Bij Club Brugge verdween Palacios naar de bank, Cools keerde terug uit schorsing. Wesley, die een sterke invalbeurt kende tegen Charleroi, begint op de bank terwijl Poulain, Limbombe, Van Rhijn en Pina nog ontbraken.

Foto: BELGA

Na de huldiging van Gouden Schoen Izquierdo gingen de bezoekers gretig op zoek naar de openingstreffer en Copa moest al vroeg redding brengen op een gekruist schot van Vossen. Lokeren was in het spel de evenknie van Club maar kansen creëren is o zo moeilijk voor de ploeg van Kristinsson. Meer kansen dus aan de overkant waar Vormer de reflexen van Copa testte met een fameuze pegel. Net voor het halfuur had De Ridder echter de perfecte voorzet in huis en met een perfect positiespel en dito détente kopte De Sutter de 1-0 in de verste hoek binnen, zijn vierde van dit seizoen.

Foto: Photo News

Blauw-zwart ging daarna naarstig op zoek naar de gelijkmaker maar scoren zat er in de eerste helft niet in. Vossen dook eerst op aangeven van Vanaken het gat in en plaatste de bal mooi voorbij Copa maar zag zijn poging stranden op de paal, Vanaken kopte daarna te centraal om Copa te verontrusten. De laatste kans van de eerste helft was nog voor de thuisploeg maar Miric was te verrast dat hij mocht doorgaan van de grensrechter dat hij oog in oog met Butelle en met Engels in de rug geen raad meer wist met de bal...

Foto: BELGA

Club Brugge probeerde ook na rust Lokeren meteen te versmachten. Vormer krulde een vrije trap in de grote rechthoek en Vossen troefde meteen iedereen af in de lucht maar zijn kopbal vormde geen enkel probleem voor Copa. Maar al even snel stokte het: een stug te ontwrichten Lokeren leunde achterover en liet het balbezit aan Club, dat daar echter weinig mee kon aanvangen buiten een vrije trap van Denswil en een knal van Gouden Schoen Izquierdo op de vuisten van Copa.

Foto: BELGA

Preud’homme greep in en bracht met Wesley een extra spits voor Cools en met Rotariu een alternatief voor Refaelov. De jonge Roemeen toonde zich meteen en Club kampeerde op de helft van de Waaslanders maar grote kansen bleven uit. Aan de overkant bleef Butelle haast werkloos, op een kopballetje van De Sutter na en wat (onwennig) uitvoetballen.

Toen Club een vrije trap (te?) snel nam, was De Ridder zo verontwaardigd dat hij uit frustratie Rotariu neerhaalde maar wegkwam met geel. Ook die vrije trap leverde echter niets op, behalve frustraties langs beide kanten met ook geel voor Persoons.

Foto: BELGA

Club bleef verwoed jagen op de gelijkmaker maar een doorgespurte Vormer was te verrast en een mooi weggedraaide Wesley trapte te centraal. Izquierdo bleef steken in de goede bedoelingen en liep nog tegen (goedkoop) geel aan. Het slotoffensief van de leider - met Engels mee in de spits - leverde nog één grote kans op maar uitblinker Copa haalde de ultieme gelijkmaker van Vossen van vlakbij uit zijn doel met een geweldige armveeg.

In de stand blijft Club Brugge ondanks deze nederlaag wel op kop maar de landskampioen krijgt aartsrivaal Anderlecht naast zich. Blauw-zwart heeft wel een match meer gewonnen, terwijl de Brusselaars een beter doelpuntensaldo hebben. Lokeren doet onderin een gouden zaak en staat op de elfde plaats zo stevig in de middenmoot dat de redding stilaan mag gevierd worden.