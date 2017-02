Michael Rösch wordt 31e in achtervolging op WK biatlon

Michael Rösch is zondag als 31e geëindigd in de achtervolging (12,5 km) op het WK biatlon in het Oostenrijkse Hochfilzen.

Hij had aan de finish (na twee schietfouten) 2:42.9 achterstand op de Fransman Martin Fourcade. Die haalde het in 30:16.9 voor de Noren Johannes Thingnes Boe (tweede op 22.8) en Ole Einar Björndalen (derde op 25.6).

Voor Fourcade was het zijn derde medaille op dit WK (na zilver met gemengde aflossing en brons in de sprint). Rösch was zaterdag 51e geworden in de sprint en kon zich zo plaatsen voor de achtervolging.