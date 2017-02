Paraguayaan Zanotti steekt titel op zak op Maybank Championship golf

Fabrizio Zanotti heeft zich dankzij een sublieme laatste ronde de beste getoond op het Maybank Championship golf (EPGA/3 miljoen dollar) in het Maleisische Selangor.

De 33-jarige Paraguayaan, die aan het einde van de derde ronde op een gedeelde achtste plaats stond, met zes slagen meer dan de Engelsman Danny Willett, lukt een ultieme ronde van 63 slagen. Hij putte liefst zeven birdies weg en een eagle op de 18e en laatste hole. Hij liet hiermee de Amerikaan David Lipsky met één slag achter zich. De derde plaats op twee slagen van Zanotti was voor de Oostenrijker Bernd Wiesberger.

Willet, de regerende Masterskampioen die voor de aanvang van de laatste ronde nog drie slagen voorsprong telde op de concurrentie, had voor zijn laatste ronde 73 slagen nodig waarmee hij werd verwezen naar een gedeelde vijfde plaats.

Voor Zanotti is zijn tweede overwinning op het European Tourcircuit, goed voor 461.689 euro.

Nicolas Colsaerts, die de cut niet haalde, last nu een rustperiode in en gaat op 9 maart terug aan de slag op het Indian Open. Thomas Pieters gaat volgende week de Amerikaanse PGA Tour op met het Genesis Open, dat plaatsvindt in het Californische Pacific Palisades. Thomas Detry de derde Belg op het hoogste niveau, neemt vanaf donderdag deel aan het World Super 6 toernooi, dat doorgaat in het Australische Perth.

Eindstand:

1. Fabrizio Zanotti (Par) 269=70-69-67-63 -19

2. David Lipsky (VSt) 270=68-67-68-67

3. Bernd Wiesberger (Oos) 271=69-63-73-66

4. Alexander Levy (Fra) 272=69-68-67-68

5. Haotong Li (Chi) 273=71-69-68-65

. Danny Willett (Eng) 273=66-67-67-73

7. Anirban Lahiri (Ind) 274=69-68-69-68

. Michael Lorenzo-Vera (Fra) 274=70-65-70-69

9. Shubhankar Sharma (Ind) 276=68-68-71-69

. Panuphol Pittayarat (Tha) 276=70-69-66-71

...