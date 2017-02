Open VLD blijft achter Gentse schepen staan

De Gentse Schepen van Financiën Christophe Peeters is niet van plan om in de nasleep van de Publifin-affaire af te treden. De gemeenteraadsfractie van zijn partij blijft achter hem staan. Zijn SP.A-collega Tom Balthazar stapte gisteren wel op nadat ophef ontstond over de vergoeding die hij ontvangen heeft bij Publipart.

‘We hebben uiteraard intern bezonnen binnen de partij, maar wat Christophe Peeters betreft is een ontslag niet aan de orde’, zegt de Gentse Open VLD-fractieleider Sami Sougir.

‘We hebben afgestemd op basis van de feitelijkheden die zich voordoen’, verduidelijkt Sougir. ‘Peeters zetelt in Publipart als afgevaardigde van de stad, als schepen van Financiën, met de bedoeling om zo snel mogelijk terug te trekken.’

Sougir verduidelijkt verder dat er geen fouten zijn vastgesteld en dat er nu in alle transparantie tekst en uitleg zal volgen ‘over alle mogelijke facetten van dit dossier’.

In een reactie aan het radionieuws van de VRT neemt Sougir wel afstand van de hoge vergoedingen. 'Dat zijn uitwassen uit het verleden waar zo snel mogelijk mee afgerekend moet worden'.

Missie afgeblazen

Omwille van Publipart hebben Peeters en de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) beslist om zondagochtend niet op handelsmissie ter vertrekken naar New York en Boston. Eerste schepen Mathias De Clercq (Open VLD), bevoegd voor Economie en Ondernemen en ook voorzitter van het Havenbedrijf Gent, vertrok wel samen met een vijftigtal bedrijfsleiders.

Termont en Peeters zouden de delegatie van bedrijfsleiders en onderzoekers normaal gezien vergezellen, maar beslisten omwille van Publipart om in Gent te blijven. ‘Het lijkt me logisch, zeker met het oog op de gemeenteraad, waar het debat sowieso zal plaatsvinden, dat ze zich ter beschikking houden’, zegt Open VLD-fractieleider Sami Sougir daarover.

Hoge vergoedingen

De nv Publipart, een dochtermaatschappij van de intercommunale Publilec waar de stad Gent een aandeel van 12 procent in heeft, keerde het afgelopen boekjaar 359.973 euro vaste vergoedingen uit aan 17 bestuurders. Omgerekend is dat zo’n 21.174 euro per bestuurslid, zo meldden Apache en Het Laatste Nieuws.

In januari stapte kandidaat-burgemeester Tom Balthazar op na negen jaar bij Publipart. Aan het hoge bedrag valt juridisch niets op af te dingen. Publipart valt namelijk niet onder de bepalingen van het Vlaams decreet op intercommunales, dat een plafond van 205 euro bruto per vergadering oplegt.

Balthazar ontkent wel dat hij een fout heeft begaan. Hij stapt op ‘omdat ik de toekomst van een progressief Gent niet wil laten verlammen door maanden van schandalen en opgeklopte discussies over vergoedingen’, stelt hij.