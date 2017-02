Zeventigtal mensen bevangen door CO in nieuwe karting

In Waver zijn een zeventigtal bezoekers bevangen geraakt door CO-dampen in een nieuwe karting. Het stedelijk rampenplan werd afgekondigd. Vijf slachtoffers raakten zwaar vergiftigd, twaalf matig en een vijftal lichtjes.

Het voorval gebeurde tijdens een privé-evenement met zo'n 150 aanwezigen, in een nieuwe karting in Waver. De oorzaak is momenteel nog niet duidelijk.

De slachtoffers werden naar verschillende ziekenhuizen in de regio gebracht. De vijf zwaar vergiftigde slachtoffers worden behandeld in het Universitair ziekenhuis Sint-Lambrechts-Woluwe en het UMC Sint-Pieter in Brussel.

Van de vijftal slachtoffers die slechts lichtjes vergiftigd raakten, mochten er al enkelen terug naar huis keren.

Een dokter en enkele medische assistenten kwamen ter plaatse, en het Rode Kruis stelde logistieke middelen ter beschikking. Ook tien politieagenten zijn aanwezig.

De symptomen van CO-vergiftiging zijn hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken. Bij blootstelling aan heel hoge concentraties CO kan onmiddellijke ademhalingsstilstand optreden. Slachtoffers kunnen het bewustzijn verliezen, en als ze niet tijdig geholpen worden kunnen ze in coma vallen, hersenschade oplopen of overlijden.