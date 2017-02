VIDEO. Charleroi duikt in extremis top-zes weer binnen

Charleroi heeft in extremis Westerlo geklopt met 2-1. Het leek er lang op dat de Kempenaars met de drie punten zouden gaan lopen, maar in het slotkwartier zetten de Karolo’s orde op zaken: zij staan nu vijfde.

Charleroi greep Westerlo van bij de aftrap bij de keel met een kopbal van Harbaoui in de openingsminuut. Het bleef al Charleroi wat de klok sloeg, maar toch overleefden de Kemphanen de Waalse storm.

Westerlo sterk

Gaandeweg waaide de zwart-witte storm over en kwam Westerlo beter in de wedstrijd. De bezoekers begonnen meer duels te winnen en Charleroi stapelde de slordigheden op. De Kempenaars kregen vertrouwen en kwamen vijf minuten voor rust op voorsprong na een rush van Acolatse. In de blessuretijd van de eerste helft kwam Charleroi nog bijna op gelijke hoogte, maar Baby kopte net over doel.

Foto: BELGA

De tweede helft begon zoals de eerste: met Charleroi dat op zoek ging, maar dan verzwakte. Maar omdat Ganvoula de kans op de 0-2 miste, konden de thuisfans blijven hopen op een gelijkmaker. Die kwam er ook toen Damien Marcq een kwartier voor tijd aan de eerste paal opdook en de bal onder Van Langendonck schoof.

Geen stormloop, wel een goal

Wie een stormloop van Charleroi verwachtte, kwam bedrogen uit. En toch: Benavente scoorde na een foutje van Van Langendonck de onverdiende 2-1. Een onverhoopte zege voor Charleroi, dat op de vijfde plaats prijkt. Westerlo staat vier punten voor hekkensluiter Moeskroen en is dus nog niet zeker van de redding (klik hier voor klassement).

Foto: BELGA