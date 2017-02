Gekibbel na ontbinding contract Vantornout: “Geen sprake van contractbreuk”

Marlux Napoleon Games ontbindt het contract met Klaas Vantornout. De 34-jarige West-Vlaming had nog een verbintenis tot eind 2019 maar kreeg net voor de slotshow van de Hansgrohe Superprestige de boodschap dat hij voor volgend seizoen een nieuwe werkgever mag zoeken. Vantornout rijdt een tamelijk anoniem seizoen maar sloot de Superprestige nog af op een zesde plaats. Hij reageerde emotioneel op het nieuws.

Vantornout eindigde dit seizoen slechts éénmaal op de eerste plaats: in september in Baden. Daarnaast werd de Belgisch kampioen van 2013 en 2015 nog twee maal derde. Dat grijze seizoen kostte de 34-jarige dus zijn contract: na dit seizoen mag hij op zoek naar een nieuwe werkgever.

De timing van het nieuws is opvallend: Vantornout kreeg het nieuws vlak voor de slotshow van de Superprestige telefonisch te horen. “Ik kreeg daarnet een telefoontje van Jürgen Mettepenningen”, zo vertelde Vantornout met een krop in de keel tijdens de slotshow van de Superprestige. “Hij vertelde me dat mijn contract wordt verbroken.”

“Normaal had ik nog een contract tot 2019 en dan ging ik tien jaar bij Marlux-Napoleon Games zitten, maar helaas moet ik nu via een telefoontje vernemen dat ik op 1 maart op straat sta. Dat is heel spijtig na al die mooie jaren, maar ik wil sowieso niet stoppen op deze manier”, zo besloot de West-Vlaming.

“Contract tot 2018”

Marlux - Napoleon Games bevestigde het nieuws, maar nuanceert de berichten. “Het contract met Klaas Vantornout loopt tot 1 maart 2018, maar bevat een clausule die bepaalt dat het contract kan beëindigd worden op 1 maart 2017. Of dat ook zal gebeuren, hangt af van de evaluatie van de sportieve prestaties die we ieder jaar maken aan het eind van het seizoen.”

Dat nieuws werd deze avond aan Vantornout gemeld. “Je kan niet ontkennen dat de resultaten van Klaas tegenvallen, voor het tweede jaar op rij. Voor alle duidelijkheid: mocht die clausule in het contract toegepast worden, is er dus geen sprake van een ontslag of contractbreuk”, zo stelt Marlux-Napoleon Games.