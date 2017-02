Ruben Bemelmans overleeft eerste kwalificatieronde in Rotterdam niet

Ruben Bemelmans (ATP 151) is er zaterdag niet in geslaagd de eerste ronde van de kwalificaties van het ATP-toernooi van Rotterdam (hardcourt/1.724.930 euro) te overleven.

De 29-jarige Bemelmans ging na twee uur en 19 minuten in drie sets (6-7 (7/9), 6-4 en 7-5) onderuit tegen de Fransman Pierre-Hugues Hubert (ATP 96), het vierde reekshoofd in de kwalificaties.

Op de hoofdtabel in Rotterdam staat met David Goffin (ATP 11) één Belg. Goffin, het derde reekshoofd, neemt het in de eerste ronde op tegen de Rus Andrey Kuznetsov (ATP 55). De Luikenaar treedt, aan de zijde van de Spanjaard Fernando Verdasco, ook aan in het dubbelspel in Rotterdam.