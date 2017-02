Man opgepakt voor ontvoering Belgische toeriste

De Australische politie heeft een verdachte opgepakt voor de ontvoering en aanranding van een 24-jarige Belgische toeriste. Onze landgenote raakte donderdag vermist nadat ze een bus nam naar Murray Bridge, maar werd vrijdag teruggevonden.

De 24-jarige vrouw was in Australië met een werk/toerismevisum. Ze had onlangs nog een advertentie geplaatst op zoekertjessite Gumtree voor werk in de regio rond Murray, maar verdween donderdag plots.

Na een grootschalige zoekactie werd ze vrijdag teruggevonden op een landgoed bij Meningie. Ze bleek ontvoerd te zijn, maar kon gelukkig toch nog een sms’je sturen naar haar familie in Europa. Die contacteerde de politie in paniek, waarna de zoekactie op gang kon komen. Arckens stuurde ook nog een sms’je naar een vriend in Queensland.

Een dag nadat ze haar terugvonden, hebben de agenten een 52-jarige man opgepakt. Hij wordt verdacht van aanranding en ontvoering van onze landgenote.

Het onderzoek loopt nog volop. Onze landgenote blijft voorlopig onder de hoede van de politie in Murray Bridge. ‘Ze heeft het een en ander meegemaakt. We moeten nog uitzoeken wat er precies is gebeurd’, aldus inspecteur Greg Hutchins aan ABC News. Hij beklemtoonde nog dat de jonge vrouw ‘veilig en gezond is’.