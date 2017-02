Man die buspassagier onthoofdde weer vrij

De Canadees Will Baker, die ontoerekeningsvatbaar was verklaard voor het onthoofden van een buspassagier, is zonder toezicht weer op vrije voeten.

Baker, eerder gekend als Vince Li, is schizofreen. In 2008 doodde hij de 22-jarige Tim McLean die bij hem in de bus zat. Baker zegt dat hij de stem van God hoorde die hem de opdracht gaf. Hij stak McClean verschillende keren en verminkte het lichaam terwijl de andere buspassagiers wegvluchtten.

Door zijn mentale ziekte werd hij in 2008 niet strafrechtelijk verantwoordelijk geacht voor de dood van McClean. Aanvankelijk verbleef Baker in een beveiligde vleugel van een psychiatrisch ziekenhuis, maar elk jaar kreeg hij meer vrijheid. Sinds november woonde hij alleen in een appartement in Winnipeg, maar hij werd nog nauw opgevolgd.

De Criminal Code Review Board heeft Baker nu weer zijn volledige vrijheid verleend, wat betekent dat hij niet meer onder toezicht staat. Zijn dokter is ervan overtuigd dat de man zijn medicatie zal blijven nemen en zijn behandeling zal blijven volgen. Hij weet dat de medicatie zijn ziekte onder controle houdt, klinkt het.

Volgens de Review Board vormt Baker geen gevaar voor de samenleving. Zijn moeder is daar niet van overtuigd. Het is onmogelijk om zeker te zijn dat haar zoon zijn medicatie pakt, zegt. ‘Ik heb hier geen woorden voor’, zei ze op Facebook.