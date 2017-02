Historisch: oom Toni gaat Nadal niet meer begeleiden op ATP Tour

Rafael Nadal zal vanaf volgend jaar niet meer vergezeld worden door zijn oom Toni. Die gaat zich vanaf 2018 exclusief toeleggen op de tennisacademie die de Nadals uitbaten.

Toni Nadal begeleidt zijn neef al jaren. “Tot zijn zeventiende was ik de persoon die alles voor hem besliste. Tijdens al die jaren hebben we nooit een crisis meegemaakt. Onze relatie is altijd prima geweest. Maar vanaf volgend jaar ga ik Rafael niet meer volgen op het circuit. Ik ga mij volledig toeleggen op onze academie”, zegt Toni Nadal aan de Italiaanse website tennisitaliano.it.

Rafael Nadal zal wel nog steeds kunnen rekenen op de steun van Carlos Moya. Die vervoegde de ploeg rond de negenvoudige Roland Garroskampioen eind vorig jaar.