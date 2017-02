Oppositie: 'Gent lijkt steeds meer een Luik-aan-de-Leie te worden'

Verschillende Gentse schepenen kregen het afgelopen jaar een stevige vergoeding via een dochteronderneming van Publifin, Publipart. Dat meldden nieuwswebsite Apache en Het Laatste Nieuws. Coalitiepartner Groen wil duidelijkheid, de oppositie is verbolgen.

De nv Publipart, een dochtermaatschappij van de intercommunale Publilec waar de stad Gent een aandeel van 12 procent in heeft, keerde het afgelopen boekjaar 359.973 euro vaste vergoedingen uit aan 17 bestuurders. Omgerekend is dat zo’n 21.174 euro per bestuurslid.

In het bestuur van Publipart zetelden ook Vlaamse politici, in het bijzonder twee Gentse schepenen: Tom Balthazar (SP.A) en Christophe Peeters (Open VLD). Voor de stad zetelt financiënschepen Christophe Peeters in de bestuursraad. Kandidaat-burgemeester Tom Balthazar deed dat ook, maar is in januari opgestapt na negen jaar bij Publipart.

Ook de ex-kabinetschef van de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) zou nog in Publipart zetelen, twee jaar na zijn pensioen. Zowel het kabinet-Termont als de man zelf weigert voorlopig commentaar.

Aan het hoge bedrag valt juridisch niets op af te dingen. Publipart valt namelijk niet onder de bepalingen van het Vlaams decreet op intercommunales, dat een plafond van 205 euro bruto per vergadering oplegt.

Groen: 'Hier moeten we van af'

De Gentse groenen willen volledige openheid in het Publipart dossier. 'Het kan niet dat belastinggeld werd ingezet voor dubieuze investeringen', zegt schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd Elke Decruynaere. 'Hier moeten we van af.'

'Er is ook nood aan een algemeen Vlaams debat over de rol van politici in intercommunales', gaat Decruynaere verder. Dat het anders kan, toont het Eandis-dossier, merkt Decruynaere op. 'Daar is de bal uiteindelijk aan het rollen gegaan door de kritische houding van Gentse vertegenwoordigers. Uiteindelijk is de verkoop aan een dubieus Chinees staatsbedrijf zo tegengehouden.'

De Gentse kartelpartner van SP.A brengt voorts in herinnering dat het college eerder al de beslissing nam om uit Publipart te stappen en dat de uitstap ook al op de gemeenteraad besproken werd. 'Onze fractie zal uitleg vragen waarom dit zo geleidelijk gebeurt en ook over de investeringen: geen dubieuze investeringen met Gents belastinggeld.'

Oppositie: 'Gent lijkt steeds meer een Luik-aan-de-Leie te worden'

De Gentse oppositie is verbolgen. ‘Nergens zijn Vlaamse socialisten zo ‘PS’ als in Gent. En de liberalen doen mee’, reageert Siegfried Bracke (N-VA) in Het Laatste Nieuws.

Tom De Meester van PVDA eist de ontmanteling Publipart en wil dat de bestuurders hun zitpenningen terugstorten. 'Wij willen échte intercommunales van de 21e eeuw. Ze moeten democratisch beheerd worden, met rechtstreeks verkozen raden van bestuur onder controle van de bevolking.'

Ook Johan Deckmyn, fractieleider van Vlaams Belang Gent, heeft een duidelijke boodschap: 'Het stadsbestuur moet zich onmiddellijk uit deze intercommunale terugtrekken. Niet alleen wordt in deze constructie opnieuw de ons-kent-ons mentaliteit uit het Optima-dossier bevestigt, deze zaak staat ook symbool voor de niet-transparante graaicultuur waarvan we dachten dat enkel de PS in Wallonië hiervoor symbool stond. Na Optima en PubliPart lijkt Gent steeds meer een Luik-aan-de-Leie te worden.'

Bij PubliPart en de stad Gent wou geen van de betrokkenen voorlopig commentaar kwijt. Tom Balthazar komt later op de dag met een verklaring. Eerder benadrukte hij al in Apache dat hij heel wat werk in Publipart heeft gestoken, maar erkent hij dat de vergoedingen inderdaad hoog zijn. ‘Het systeem is niet in overeenstemming en mag gerust teruggedrongen worden. Het stamt uit het verleden.’