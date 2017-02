Verdachte: ‘Het is één grote blinde vlek’

Een 25-jarige jongeman is aangehouden voor de moord op het meisje Shashia Moreau.

Het lichaam van Shashia Moreau (20) uit Heist-op-den-Berg werd donderdagavond aangetroffen in de tuin van de verdachte. Volgens het parket zijn er ‘zeer ­ernstige aanwijzingen’ dat het vermiste meisje door geweld om het ­leven is gebracht. De bewoner van het pand in de Van Stralenstraat, John V., wordt verdacht van moord. Hij ontkent. ‘Ik herinner me niets meer. Het is één grote blinde vlek’, heeft hij volgens zijn advocaat aan de onderzoekers verklaard.

De jongeman is door de onderzoeksrechter aangehouden. Shashia Moreau had met hem afgesproken om Pokémonfiguurtjes uit te wisselen. Ze werd dinsdag voor het laatst gezien toen ze de trein nam naar Antwerpen-Centraal. Volgens John V. was het meisje niet op de afspraak opgedaagd. Hij werd woensdag al als getuige door de politie verhoord. Donderdag vonden graafwerken in zijn tuin plaats en werd het lichaam van Shashia ­Moreau gevonden.

McDonald’s

‘Kwillet ook ben zelf supper ongerust.’ Zo reageerde V. woensdag nog op Facebook, in reactie op een bericht van de broer van Shashia ­Moreau, waarin die zijn hoop uitsprak op een goede afloop.

Op de dag van haar verdwijning, net na de verspreiding van het opsporingsbericht, had de 25-jarige Antwerpenaar ook al op het medium zijn bezorgdheid geuit: ‘Kben kapot kvoel mij ziek schuldig... Wa as der iet is gebeurt omdat wij afspraken...’

Dinsdagavond ging de jongeman nog gewoon werken in de McDonald’s in Burcht, Zwijndrecht. ‘Ook woensdag was hij daar aan het werk’, zegt een betrokkene. ‘Zijn hand was ingetapet. Hij zei dat hij boos was geworden omdat er iemand niet was komen opdagen, en dat hij daarom op een muur had geslagen. Woensdagmiddag kwam de politie het ­filiaal binnen. Ze namen hem mee voor verhoor en keken in zijn kluisje. Ze namen van alles foto’s.’

Bloedvlek op tapijt

V. verklaarde in zijn eerste confrontatie met de politie dat hij het meisje niet gezien had. In zijn woning zagen de speurders snel dat er iets niet pluis was. Een bloedvlek op het tapijt en duidelijke sporen van werkzaamheden in de tuin deden de alarmbel rinkelen.

De speurders namen de verklaringen van John V. nog eens onder de loep en concludeerden dat de twintiger loog. Hij had Shashia Moreau wel nog gezien, dat toonden ook de politiecamera’s aan. Op de beelden was zelfs te zien dat het meisje zijn woning in de Van Stralenstraat binnenging.

Donderdagmiddag viel de moordbrigade van de federale politie het pand in Antwerpen-Noord binnen, met een huiszoekings- en een arrestatiebevel van de onderzoeksrechter. John V. werd opgepakt en urenlang ondervraagd, tot vrijdagochtend. Een bekentenis kwam er niet: de verdachte kan zich naar eigen zeggen volstrekt niets herinneren.

V. gaf toe dat hij met Shashia ­Moreau had afgesproken, maar hulde zich voor de rest in stilzwijgen. Hij kon geen enkele vraag beantwoorden. ‘Het is allemaal één grote blinde vlek’, verklaarde hij.

De onderzoeksrechter hield de jongeman niettemin aan op verdenking van de moord op Shashia Moreau en liet hem opsluiten in de Antwerpse gevangenis. ‘We wachten nu in alle rust het verdere onderzoek af’, zegt zijn advocaat Nick Heinen. ‘Dinsdag verschijnt hij voor de raadkamer. Die zal over zijn verdere aanhouding beslissen.’

John V. had dinsdag met Shashia Moreau afgesproken om Pokémon­figuurtjes te ruilen. Ze kenden elkaar al langer, onder meer van ontmoetingen in het gamecenter Outpost in de Beggaardenstraat, op een steenworp van de Groenplaats in Antwerpen. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat nog andere verzamelaars aanwezig zouden zijn, maar die hadden afgehaakt.