Komt visavrij naar VS reizen onder druk?

‘Het wordt niet evident het huidige systeem waarmee Belgische burgers relatief visavrij naar de VS kunnen reizen, te behouden.’ Dat zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in De Tijd.

‘De Amerikanen geven aan dat ze niet volledig tevreden zijn over de informatie die ze van ons krijgen. Ze zien België als hellhole Brussels’, aldus de staatssecretaris. ‘We hebben drie maanden de tijd gekregen om te bewijzen dat we in orde zijn met alle vereisten.’ Elders in de regering wordt dat beaamd. ‘De Amerikanen hebben eisen gesteld voor het behoud van het visavrij reizen.’

Alles past in een wettelijk verplichte tweejaarlijkse evaluatie. Een Amerikaanse delegatie bezocht eind november ons land. Ze werkt aan een rapport over de Belgische situatie dat in maart in het Amerikaanse parlement wordt verwacht.

Bezorgd

Volgens De Tijd zijn diplomaten niettemin bezorgd omdat ze beseffen dat de Verenigde Staten ons land deze keer extra onder de loep nemen. Door de aanslagen in Parijs en Brussel leeft bij de Amerikaanse veiligheidsdiensten immers de angst dat terroristen zich onder het klassieke reizigersverkeer vanuit België naar de VS kunnen mengen.

Bovendien houdt de Amerikaanse president Donald Trump niet alleen een harde lijn aan over illegale migratie, maar wil hij ook legale migratie insnoeren. Die nieuwe situatie maakt de Wetstraat zenuwachtig. ‘Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) heeft de VS beloofd meer inlichtingen uit te wisselen’, aldus Francken.