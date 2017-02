VIDEO. Genk trekt aan langste eind in Limburgse derby

STVV heeft zijn ‘wedstrijd van het jaar’ niet kunnen winnen. Integendeel, de ontstellend zwakke Truienaars gingen voor eigen volk helemaal kopje-onder in de Limburgse derby tegen KRC Genk: 0-3. De bezoekers klaarden de klus al in de eerste helft met drie doelpunten in tien dolle slotminuten, na rust kregen we plots kansen bij de vleet maar bizar genoeg werd er toen niet meer gescoord. Door deze zege springt Genk voorlopig naar de vijfde plaats, terwijl een zwak STVV onderin weer in de probleemzone verzeild dreigt raken.

Voor ‘de match van het jaar’ in Sint-Truiden koos Ivan Leko voor de jonge Limburger Wolke Janssens in de spits. Genk-coach Stuivenberg dropte Samatta opnieuw in de basis ten koste van Naranjo. Er stonden overigens niet alleen twee Limburgse ploegen op het veld, met Luc Wouters kregen we ook nog eens een Limburgse scheidsrechter. Hij komt uit Lummen, ongeveer pal in het midden tussen Sint-Truiden en Genk.

De geladen derby begon met een minuutje vertraging omdat Genkse fans erin geslaagd waren voetzoekers in het stadion te smokkelen. De voetzoekers lieten zwarte plekken na op het kunstgras en er moest zelfs een brandweerman aan te pas komen.

De derby zat lange tijd op slot. De Kanaries wachtten Genk op de eigen helft op en de bezoekers moesten duidelijk wat wennen aan het veld. Pas in de 24e minuut kregen we het eerste doelgevaar maar Siebe Schrijvers botste van dichtbij op doelman Pirard. Tien minuten later volgden tien dolle, Genkse minuten met drie doelpunten op rij.

Eerst leek Samatta de bal nog te ver naar Schrijvers te spelen maar die speelde mooi naar de afgehaakte Pozuelo, die centraal de bal hard in doel trapte: 0-1. Vervolgens dook Samatta als een duiveltje uit een doosje op aan de eerste paal om een voorzet van Pozuelo tegen de netten te koppen: 0-2. En nog was het niet gedaan want Malinovsky maakte er nog voor rust 0-3 van: de Oekraïner knalde de bal in tijd overhoeks heerlijk in doel: 0-3 en wedstrijd gespeeld.

Na een ontstellend zwakke eerste helft voerde Leko bij STVV aan de rust een dubbele wissel door: Boli en Ceballos kwamen erin voor Janssens en Bolingoli.

De eerste kansen na rust waren echter opnieuw voor Genk, maar Pozuelo had te doen met de Kanaries en kopte in de 46e minuut op doelman Pirard. Ook Malinovsky liet een tweede treffer van de avond liggen: eerst trapte hij een vrije trap hoog over en daarna mikte hij een panklare voorzet van Trossard nipt naast. Plots kregen we kansen bij de vleet want ook STVV dook op voor het doel van een tot dan toe werkloze Ryan. Op een vrije trap van Peeters duwde Berge in de zestien Kotysch tegen de grond maar Wouters had het incident niet gezien en in de herneming trapte Gerkens over de kooi van Ryan. Het bleef leuk op-en-neer gaan maar het was toch vooral Genk dat de kansen bleef opstapelen maar Pozuelo en Schrijvers botsten opnieuw op de Truiense goalie.

Leko voerde met nog een halfuur te spelen zijn derde en laatste wissel door met Dussaut in de plaats van Bagayoko, bij Genk mocht Pozuelo naar de kant voor Boëtius. Genk bleef de wet dicteren en ei zo na verlengde Dussaut meteen een knappe aanval van Schrijvers in eigen doel maar de bal ging gelukkig nipt naast. Trossard verzuimde dan weer om Schrijvers de 0-4 te laten maken en mocht meteen na zijn slechte pass gaan rusten.

STVV kwam er niet aan te pas maar op een (alweer) mooie voorzet van Peeters kon Boli toch richting kruising koppen maar Ryan werkte niet mee en pakte uit met een save. Genk bleef swingen maar in de zone van de waarheid ging het telkens net mis, met onder meer een bal op de lat van Samatta, waardoor er niet ondanks de vele kansen na rust niet meer werd gescoord. Het verzachtte de pijn niet voor de Kanaries, waar de mascotte zelfs troost ging zoeken bij de hulpdiensten en Gerkens de eerredder in het slot op de paal trapte...

Door deze zege springt Genk voorlopig over AA Gent, Charleroi en KV Mechelen naar de vijfde plaats maar die ploegen komen uiteraard later nog in actie op deze 26e speeldag. Onderin kan STVV weer in de probleemzone verzeild geraken, voorlopig staan de Truienaars nog op de elfde plaats maar Lokeren en/of Waasland-Beveren kunnen over de Kanaries springen.