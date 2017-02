Trump kondigt nieuwe veiligheidsmaatregelen aan

Donald Trump legt zich niet neer bij de beslissing van het hof van beroep in San Francisco inzake zijn omstreden inreisverbod. De Amerikaanse president twijfelt er niet aan dat hij de gerechtelijke obstakels zal overwinnen en kondigt nieuwe veiligheidsmaatregelen aan.

‘We zullen snel actie ondernemen om ons land extra te beveiligen. Wat precies, dat zul je ergens volgende week zien’, zo zei Trump op een persconferentie met de Japanse premier Shinzo Abe, nadat ook het hof van beroep in San Francisco zijn inreisverbod voor zeven moslimlanden heeft geweigerd. Hij gaf geen verdere details over zijn plannen.

Trump had op Twitter al gereageerd en noemde de beslissing van het hof van beroep ‘oneerbiedig’. Nu maakt hij ook duidelijk dat zijn regering al mogelijke gerechtelijke stappen zal zetten om het inreisverbod te laten doorgaan. ‘Ik twijfel er niet aan dat we uiteindelijk aan het langste eind zullen trekken’, aldus Trump. ‘We gaan er alles aandoen om ons land te beschermen.’

Zijn regering argumenteerde dat de staten geen recht hebben om dergelijk bevel te blokkeren en dat rechtbanken niet de bevoegdheid hebben om een federaal bevel te herroepen, maar daar hadden de drie rechters bij het hof van beroep geen oren naar. Volgens hen is er geen bewijs had dat de opschorting van het decreet onherstelbare schade zou veroorzaken in Amerikaanse staten.

Wat nu?

De volgende optie voor de Amerikaanse regering is beroep aantekenen bij het Hooggerechtshof in Washington D.C.. De overheid krijgt daarvoor negentig dagen de tijd. Indien Trump naar het Hooggerechtshof stapt, en de zaak er vastloopt, blijft de eerste uitspraak van James Robart van de federale rechtbank in Seattle van kracht.

Het Witte Huis kan ook nog overwegen om nieuwe bevelen uit te vaardigen die expliciet vermelden dat houders van een greencard (een permanente verblijfsvergunning) altijd opnieuw zullen worden toegelaten en duidelijkere argumentatie waarom net die zeven landen worden geviseerd, om zo wel te worden goedgekeurd door het gerechtelijke apparaat.

Veiligheid

Ondanks de juridische tegenslag zei Trump vrijdag ‘vol vertrouwen te zijn’ dat hij de veiligheid van de Amerikanen kan garanderen. Hij bood hen die zekerheid, ondanks dat hij meteen benadrukte nieuwe, alarmerende informatie te hebben ontvangen over mogelijke bedreigingen.

‘Ik heb verschrikkelijk dingen gehoord, die ze je alleen vertellen wanneer je een bepaalde positie zoals het presidentschap bekleedt’, aldus Trump. ‘Ons land kijkt aan tegen verschillende bedreigingen, maar we zullen niet toelaten dat die kunnen plaatsvinden.’