‘IS-ronselaar Rachid Kassim gedood in Irak’

De Franse terrorist Rachid Kassim zou op woensdag om het leven zijn gekomen bij een luchtaanval van de internationale coalitie tegen terreurbeweging IS in Irak. Dat meldt de Franse zender LCI. Zijn dood is nog niet officeel bevestigd.

Volgens de informatie van LCI bracht de CIA, de buitenlandse inlichtingendienst van de VS, zijn Franse evenknie DGSE op de hoogte. De informatie wordt wel nog geverifieerd.

Kassim zou ‘geneutraliseerd’ zijn door een drone in de regio van IS-bolwerk Mosoel.

Rachid Kassim wordt ervan verdacht dat hij de daders van de aanslag op een priester in de Franse stad Rouen aanstuurde vanuit het Midden-Oosten. Dat zou ook het geval geweest zijn bij de mislukte aanslag aan de Notre Dame in Parijs.

Ook de jonge moordenaar van een Frans koppel in een voorstad van Parijs, was een volgeling van Kassim.

Via de app Telegram zou Kassim kandidaat-terroristen geronseld hebben. Het federaal parket opende een onderzoek tegen hem omdat hij via Telegram namen, foto’s en adresgegevens had verspreid van Belgische (ex-)militairen.