Kanaalplan Jambon wordt uitgebreid naar Vorst

Vorst treedt als negende gemeente toe tot het Kanaalplan van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Burgemeester Marc-Jean Ghyssels (PS) en minister Jambon (N-VA) hebben daarover een princiepsakkoord bereikt, de praktische uitvoering wordt de komende weken uitgewerkt. Dat bericht BRUZZ.

De andere twee gemeenten van de politiezone Zuid, Anderlecht en Sint-Gillis, werden wel al meteen opgenomen in het Kanaalplan. ‘Die vergissing zal nu rechtgezet worden’, zegt Ghyssels, die hoopt op vijf à tien extra agenten.

Het Kanaalplan van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) ging een jaar geleden van start. Met dat plan wil Jan Jambon de radicalisering aanpakken in acht zogeheten kanaalgemeenten. Dat zijn Brussel-stad, Sint-Gillis, Anderlecht, Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node, Koekelberg, Vilvoorde en Schaarbeek. Tot nog toe maakte Vorst hier geen deel van uit, maar daar komt binnenkort dus verandering in.

Het kabinet-Jambon wil nog niet ingaan op het precieze aantal agenten dat er in Vorst bij zal komen. ‘Er komen inderdaad 300 nieuwe agenten bij, maar officieel is het plan nog altijd voorzien op acht gemeenten. Als er een negende bijkomt, moeten we bekijken hoe we dat precies zullen doen’, zegt Olivier Van Raemdonck, de woordvoerder van Jambon.